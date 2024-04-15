Началась регистрация избирателей на праймериз «Единой России»

15 апреля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Регистрация кандидатов продолжится еще 10 дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Любой совершеннолетний житель региона, где осенью запланированы выборы, может стать участником предварительного голосования партии «Единая Россия». Для этого авторизоваться на сайте PG.ER.RU с помощью «Госуслуг» или Мос.ру для жителей Москвы. Об этом сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. «По характеру и уровню кампаний этого года мы предполагаем, что на предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты заксобраний и гордум явка может составить до 10%, а общий уровень регистрации избирателей может превысить прошлогодний — рекордный для региональных выборов», — подчеркнул Перминов. Его слова передает сайт «Единой России». Зарегистрироваться в качестве избирателя можно с помощью «Госуслуг». Сергей Перминов также добавил, что количество кандидатов, подавших заявки на участие в предварительном голосовании, уже превысило семь тысяч человек. Это число продолжает расти. Регистрация кандидатов продолжится еще 10 дней. Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 20 по 26 мая, а итоги будут подведены до 29 мая. Регистрация кандидатов на сайте PG.ER.RU открыта до 25 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любой совершеннолетний житель региона, где осенью запланированы выборы, может стать участником предварительного голосования партии «Единая Россия». Для этого авторизоваться на сайте PG.ER.RU с помощью «Госуслуг» или Мос.ру для жителей Москвы. Об этом сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. «По характеру и уровню кампаний этого года мы предполагаем, что на предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты заксобраний и гордум явка может составить до 10%, а общий уровень регистрации избирателей может превысить прошлогодний — рекордный для региональных выборов», — подчеркнул Перминов. Его слова передает сайт «Единой России». Зарегистрироваться в качестве избирателя можно с помощью «Госуслуг». Сергей Перминов также добавил, что количество кандидатов, подавших заявки на участие в предварительном голосовании, уже превысило семь тысяч человек. Это число продолжает расти. Регистрация кандидатов продолжится еще 10 дней. Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 20 по 26 мая, а итоги будут подведены до 29 мая. Регистрация кандидатов на сайте PG.ER.RU открыта до 25 апреля.