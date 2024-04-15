Началась регистрация избирателей на праймериз «Единой России»

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Конференция ЕР. Курган. , конференция единой россии, ер, единая росс
Регистрация кандидатов продолжится еще 10 дней Фото:

Любой совершеннолетний житель региона, где осенью запланированы выборы, может стать участником предварительного голосования партии «Единая Россия». Для этого авторизоваться на сайте PG.ER.RU с помощью «Госуслуг» или Мос.ру для жителей Москвы. Об этом сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

«По характеру и уровню кампаний этого года мы предполагаем, что на предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты заксобраний и гордум явка может составить до 10%, а общий уровень регистрации избирателей может превысить прошлогодний — рекордный для региональных выборов», — подчеркнул Перминов. Его слова передает сайт «Единой России». Зарегистрироваться в качестве избирателя можно с помощью «Госуслуг».

Сергей Перминов также добавил, что количество кандидатов, подавших заявки на участие в предварительном голосовании, уже превысило семь тысяч человек. Это число продолжает расти. Регистрация кандидатов продолжится еще 10 дней.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 20 по 26 мая, а итоги будут подведены до 29 мая. Регистрация кандидатов на сайте PG.ER.RU открыта до 25 апреля.

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Любой совершеннолетний житель региона, где осенью запланированы выборы, может стать участником предварительного голосования партии «Единая Россия». Для этого авторизоваться на сайте PG.ER.RU с помощью «Госуслуг» или Мос.ру для жителей Москвы. Об этом сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. «По характеру и уровню кампаний этого года мы предполагаем, что на предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты заксобраний и гордум явка может составить до 10%, а общий уровень регистрации избирателей может превысить прошлогодний — рекордный для региональных выборов», — подчеркнул Перминов. Его слова передает сайт «Единой России». Зарегистрироваться в качестве избирателя можно с помощью «Госуслуг». Сергей Перминов также добавил, что количество кандидатов, подавших заявки на участие в предварительном голосовании, уже превысило семь тысяч человек. Это число продолжает расти. Регистрация кандидатов продолжится еще 10 дней. Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 20 по 26 мая, а итоги будут подведены до 29 мая. Регистрация кандидатов на сайте PG.ER.RU открыта до 25 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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