15 апреля 2024

В ХМАО напротив здания МВД водитель сбил пешехода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
Водитель не заметил пешехода на дороге Фото:

В Сургуте (ХМАО) на улице Маяковского, где расположено здание городского управления МВД, водитель BMW сбил пешехода. Информацией поделились очевидцы в соцсети.

«На Маяковского сбили пешехода. ДТП произошло напротив городского УМВД. Водитель BMW не заметил человека и сбил его», — сообщается в telegram-канале «К-Информ».

Уточняется, что пострадавший пересекал дорогу по пешеходному переходу. После ДТП он попытался подняться на ноги, но не смог. О прибытии медиков и правоохранителей на место ЧП не сообщается.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) на улице Маяковского, где расположено здание городского управления МВД, водитель BMW сбил пешехода. Информацией поделились очевидцы в соцсети. «На Маяковского сбили пешехода. ДТП произошло напротив городского УМВД. Водитель BMW не заметил человека и сбил его», — сообщается в telegram-канале «К-Информ». Уточняется, что пострадавший пересекал дорогу по пешеходному переходу. После ДТП он попытался подняться на ноги, но не смог. О прибытии медиков и правоохранителей на место ЧП не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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