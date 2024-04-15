В ХМАО напротив здания МВД водитель сбил пешехода. Видео

16 апреля 2024 в 08:11 Размер текста - 17 +

Водитель не заметил пешехода на дороге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на улице Маяковского, где расположено здание городского управления МВД, водитель BMW сбил пешехода. Информацией поделились очевидцы в соцсети. «На Маяковского сбили пешехода. ДТП произошло напротив городского УМВД. Водитель BMW не заметил человека и сбил его», — сообщается в telegram-канале «К-Информ». Уточняется, что пострадавший пересекал дорогу по пешеходному переходу. После ДТП он попытался подняться на ноги, но не смог. О прибытии медиков и правоохранителей на место ЧП не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте (ХМАО) на улице Маяковского, где расположено здание городского управления МВД, водитель BMW сбил пешехода. Информацией поделились очевидцы в соцсети. «На Маяковского сбили пешехода. ДТП произошло напротив городского УМВД. Водитель BMW не заметил человека и сбил его», — сообщается в telegram-канале «К-Информ». Уточняется, что пострадавший пересекал дорогу по пешеходному переходу. После ДТП он попытался подняться на ноги, но не смог. О прибытии медиков и правоохранителей на место ЧП не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.