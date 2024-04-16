Работы закончат в 2027 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в 2027 году построят сразу две школы. Первая появится возле парка Маяковского, а второй объект станет дополнительным корпусом школы №208. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр Алексей Орлов.

«Так, рядом с парком Маяковского, в границах улиц Щорса — Машинной и набережной реки Исети, планируем возвести школу на 1500 мест. Еще один значимый соцобъект появится в Железнодорожном районе: второй корпус на 400 учащихся получит школа №208», — написал Орлов. В пристрое также разместят детский сад на 80 детей.

На все цели мэрия заложит необходимые средства в бюджете. По его словам, до конца года в городе закончат строительство трех школ — №300 на улице Рощинской, №133 в Академическом районе и полуторатысячного учреждения на улице Советской.

Летом 2023 года в Екатеринбурге открыли гимназию №40 на улице Мичурина. Изначально планировалось построить гимназию к 10 декабря 2024-го. Высота образовательного учреждения — четыре этажа, корпус рассчитан на 1025 учащихся. В здании есть актовый зал на 430 мест, прогулочное место на крыше, коворкинг, медиазона, три спортивных зала, предметные классы.