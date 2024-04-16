Свердловчане остались без света после удара молнии

16 апреля 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Энергетики устраняют последствия непогоды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители поселка Арти (Свердловская область) днем 16 апреля остались без света после удара молнии в трансформаторную подстанцию. Примерно через час жильцов обеспечили электричеством, рассказали URA.RU в пресс-службе «Россети Урал». «Сегодня [16 апреля] был зафиксирован факт прямого попадания молнии в трансформаторную подстанцию в поселка Арти. В настоящий момент жители населенного пункта, попавшие в зону технологического нарушения, обеспечены электроснабжением по резервным схемам», — следует из сообщения. Сейчас энергетики восстанавливают работу подстанции. По словам представителя «Россети Урал», специалисты еще днем зафиксировали грозовую активность на Среднем Урале. «Последствий для системной надежности электроснабжения клиентов региона нет», — отметили в компании. Первые грозы и град в Свердловской области прошли днем 16 апреля. Синоптик Алексей Пулин предупредил о непогоде в Артинском и Сысертском районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Арти (Свердловская область) днем 16 апреля остались без света после удара молнии в трансформаторную подстанцию. Примерно через час жильцов обеспечили электричеством, рассказали URA.RU в пресс-службе «Россети Урал». «Сегодня [16 апреля] был зафиксирован факт прямого попадания молнии в трансформаторную подстанцию в поселка Арти. В настоящий момент жители населенного пункта, попавшие в зону технологического нарушения, обеспечены электроснабжением по резервным схемам», — следует из сообщения. Сейчас энергетики восстанавливают работу подстанции. По словам представителя «Россети Урал», специалисты еще днем зафиксировали грозовую активность на Среднем Урале. «Последствий для системной надежности электроснабжения клиентов региона нет», — отметили в компании. Первые грозы и град в Свердловской области прошли днем 16 апреля. Синоптик Алексей Пулин предупредил о непогоде в Артинском и Сысертском районах.