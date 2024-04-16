Свердловчане остались без света после удара молнии

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Молния над городом. Курган, молния, гроза
Энергетики устраняют последствия непогоды Фото:

Жители поселка Арти (Свердловская область) днем 16 апреля остались без света после удара молнии в трансформаторную подстанцию. Примерно через час жильцов обеспечили электричеством, рассказали URA.RU в пресс-службе «Россети Урал».

«Сегодня [16 апреля] был зафиксирован факт прямого попадания молнии в трансформаторную подстанцию в поселка Арти. В настоящий момент жители населенного пункта, попавшие в зону технологического нарушения, обеспечены электроснабжением по резервным схемам», — следует из сообщения. Сейчас энергетики восстанавливают работу подстанции.

По словам представителя «Россети Урал», специалисты еще днем зафиксировали грозовую активность на Среднем Урале. «Последствий для системной надежности электроснабжения клиентов региона нет», — отметили в компании.

Первые грозы и град в Свердловской области прошли днем 16 апреля. Синоптик Алексей Пулин предупредил о непогоде в Артинском и Сысертском районах.

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Жители поселка Арти (Свердловская область) днем 16 апреля остались без света после удара молнии в трансформаторную подстанцию. Примерно через час жильцов обеспечили электричеством, рассказали URA.RU в пресс-службе «Россети Урал». «Сегодня [16 апреля] был зафиксирован факт прямого попадания молнии в трансформаторную подстанцию в поселка Арти. В настоящий момент жители населенного пункта, попавшие в зону технологического нарушения, обеспечены электроснабжением по резервным схемам», — следует из сообщения. Сейчас энергетики восстанавливают работу подстанции. По словам представителя «Россети Урал», специалисты еще днем зафиксировали грозовую активность на Среднем Урале. «Последствий для системной надежности электроснабжения клиентов региона нет», — отметили в компании. Первые грозы и град в Свердловской области прошли днем 16 апреля. Синоптик Алексей Пулин предупредил о непогоде в Артинском и Сысертском районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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