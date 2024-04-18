В Перми вынесли приговор педофилу, который изнасиловал семилетнюю падчерицу

19 апреля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Суд приговорил мужчину к 22 годам колонии строгого режима Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми оглашен приговор 31-летнему жителю города, который изнасиловал семилетнюю дочь своей супруги. Ранее судимый мужчина совершил преступление в 2023 году, говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Следствием и судом установлено, что в 2023 году виновный, находясь в квартире в Индустриальном районе, совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении семилетней дочери своей супруги. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с ограничением свободы на срок два года», — отмечает пресс-служба регионального управления СК. В отношении осужденного были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК, в том числе по статьям «Изнасилование» (131 УК РФ) и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии (242.2 УК РФ). Отбывать наказание насильник будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми оглашен приговор 31-летнему жителю города, который изнасиловал семилетнюю дочь своей супруги. Ранее судимый мужчина совершил преступление в 2023 году, говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Следствием и судом установлено, что в 2023 году виновный, находясь в квартире в Индустриальном районе, совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении семилетней дочери своей супруги. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с ограничением свободы на срок два года», — отмечает пресс-служба регионального управления СК. В отношении осужденного были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК, в том числе по статьям «Изнасилование» (131 УК РФ) и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии (242.2 УК РФ). Отбывать наказание насильник будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.