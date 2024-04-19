Бастрыкин заинтересовался школьником, сломавшим позвоночник в Екатеринбурге

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин требует доклад о проверке информации Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки информации о 11-летнем мальчике, упавшем с заброшенного моста в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СКР. По информации матери, ребенок сломал позвоночник.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе процессуальной проверки», — говорится в telegram-канале ведомства. Региональный СК проводит процессуальную проверку по статье 293 УК РФ «Халатность».

Ранее мама мальчика рассказала, что инцидент произошел в Железнодорожном районе города. По ее словам ребенок сорвался с моста, проходящего через обрыв с улицы Кимовской на Некрасова и получил компрессионный перелом позвоночника.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки информации о 11-летнем мальчике, упавшем с заброшенного моста в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СКР. По информации матери, ребенок сломал позвоночник. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе процессуальной проверки», — говорится в telegram-канале ведомства. Региональный СК проводит процессуальную проверку по статье 293 УК РФ «Халатность». Ранее мама мальчика рассказала, что инцидент произошел в Железнодорожном районе города. По ее словам ребенок сорвался с моста, проходящего через обрыв с улицы Кимовской на Некрасова и получил компрессионный перелом позвоночника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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