Бастрыкин заинтересовался школьником, сломавшим позвоночник в Екатеринбурге

19 апреля 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин требует доклад о проверке информации Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки информации о 11-летнем мальчике, упавшем с заброшенного моста в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СКР. По информации матери, ребенок сломал позвоночник. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе процессуальной проверки», — говорится в telegram-канале ведомства. Региональный СК проводит процессуальную проверку по статье 293 УК РФ «Халатность». Ранее мама мальчика рассказала, что инцидент произошел в Железнодорожном районе города. По ее словам ребенок сорвался с моста, проходящего через обрыв с улицы Кимовской на Некрасова и получил компрессионный перелом позвоночника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки информации о 11-летнем мальчике, упавшем с заброшенного моста в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СКР. По информации матери, ребенок сломал позвоночник. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе процессуальной проверки», — говорится в telegram-канале ведомства. Региональный СК проводит процессуальную проверку по статье 293 УК РФ «Халатность». Ранее мама мальчика рассказала, что инцидент произошел в Железнодорожном районе города. По ее словам ребенок сорвался с моста, проходящего через обрыв с улицы Кимовской на Некрасова и получил компрессионный перелом позвоночника.