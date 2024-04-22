El Pais восхитилась российской авиацией в зоне СВО

El Pais: ВС РФ имеют преимущество над ВСУ на земле и воздухе
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Генеральная репетиция Парада Победы-2022 на Красной площади . Москва, армия, военные, су24, авиация, самолет, ввс, су-24, воздушный парад, вкс россии, су 24
Польза от западной те7хники на Украине сводится на нет из-за авиации ВС РФ, передает El Pais Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польза от западной техники на Украине в настоящий момент сводится к минимуму. Связано этом с тем, что Россия имеет господство на фронте, в том числе и воздушное. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

«Польза Leopard на фронте сейчас является нулевой. Я разговаривал с тысячей солдат на этом фронте и мое заключение, что военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской», — уточняют испанские журналисты, ссылаясь на заявление украинского источника, который работает на спецслужбы. Они подчеркивают, что основная проблема ВСУ связано с российским превосходством именно в воздухе.

Также ВС РФ в целом превосходят украинские силы своей численностью. Ситуацию усугубляет и проблема украинского арсенала, отмечают журналисты El Pais. Однако журналисты положительно высказались об украинских беспилотниках.

О преимуществе российских солдат в области вооружения также заявлял лично президент Украины Владимир Зеленский. Ключевая проблема ВСУ состоит в том, что у них нет воздушного преимущества. Именно поэтому уде на протяжении более года Украина настойчиво подталкивает западных партнеров к поставке истребителей F-16. Сейчас удары ВС РФ управляемыми авиабомбами заставляют ВСУ отступать, передает MK.RU. В РФ также занимаются восстановлением тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», сообщает Life.

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Польза от западной техники на Украине в настоящий момент сводится к минимуму. Связано этом с тем, что Россия имеет господство на фронте, в том числе и воздушное. Об этом сообщает испанская газета El Pais. «Польза Leopard на фронте сейчас является нулевой. Я разговаривал с тысячей солдат на этом фронте и мое заключение, что военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской», — уточняют испанские журналисты, ссылаясь на заявление украинского источника, который работает на спецслужбы. Они подчеркивают, что основная проблема ВСУ связано с российским превосходством именно в воздухе. Также ВС РФ в целом превосходят украинские силы своей численностью. Ситуацию усугубляет и проблема украинского арсенала, отмечают журналисты El Pais. Однако журналисты положительно высказались об украинских беспилотниках. О преимуществе российских солдат в области вооружения также заявлял лично президент Украины Владимир Зеленский. Ключевая проблема ВСУ состоит в том, что у них нет воздушного преимущества. Именно поэтому уде на протяжении более года Украина настойчиво подталкивает западных партнеров к поставке истребителей F-16. Сейчас удары ВС РФ управляемыми авиабомбами заставляют ВСУ отступать, передает MK.RU. В РФ также занимаются восстановлением тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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