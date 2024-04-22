El Pais восхитилась российской авиацией в зоне СВО

El Pais: ВС РФ имеют преимущество над ВСУ на земле и воздухе

22 апреля 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Польза от западной те7хники на Украине сводится на нет из-за авиации ВС РФ, передает El Pais Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польза от западной техники на Украине в настоящий момент сводится к минимуму. Связано этом с тем, что Россия имеет господство на фронте, в том числе и воздушное. Об этом сообщает испанская газета El Pais. «Польза Leopard на фронте сейчас является нулевой. Я разговаривал с тысячей солдат на этом фронте и мое заключение, что военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской», — уточняют испанские журналисты, ссылаясь на заявление украинского источника, который работает на спецслужбы. Они подчеркивают, что основная проблема ВСУ связано с российским превосходством именно в воздухе. Также ВС РФ в целом превосходят украинские силы своей численностью. Ситуацию усугубляет и проблема украинского арсенала, отмечают журналисты El Pais. Однако журналисты положительно высказались об украинских беспилотниках. О преимуществе российских солдат в области вооружения также заявлял лично президент Украины Владимир Зеленский. Ключевая проблема ВСУ состоит в том, что у них нет воздушного преимущества. Именно поэтому уде на протяжении более года Украина настойчиво подталкивает западных партнеров к поставке истребителей F-16. Сейчас удары ВС РФ управляемыми авиабомбами заставляют ВСУ отступать, передает MK.RU. В РФ также занимаются восстановлением тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», сообщает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польза от западной техники на Украине в настоящий момент сводится к минимуму. Связано этом с тем, что Россия имеет господство на фронте, в том числе и воздушное. Об этом сообщает испанская газета El Pais. «Польза Leopard на фронте сейчас является нулевой. Я разговаривал с тысячей солдат на этом фронте и мое заключение, что военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской», — уточняют испанские журналисты, ссылаясь на заявление украинского источника, который работает на спецслужбы. Они подчеркивают, что основная проблема ВСУ связано с российским превосходством именно в воздухе. Также ВС РФ в целом превосходят украинские силы своей численностью. Ситуацию усугубляет и проблема украинского арсенала, отмечают журналисты El Pais. Однако журналисты положительно высказались об украинских беспилотниках. О преимуществе российских солдат в области вооружения также заявлял лично президент Украины Владимир Зеленский. Ключевая проблема ВСУ состоит в том, что у них нет воздушного преимущества. Именно поэтому уде на протяжении более года Украина настойчиво подталкивает западных партнеров к поставке истребителей F-16. Сейчас удары ВС РФ управляемыми авиабомбами заставляют ВСУ отступать, передает MK.RU. В РФ также занимаются восстановлением тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», сообщает Life.