В мире Азия The Star: в Малайзии столкнулись два вертолета, погибли 10 человек. Фото, видео 23 апреля 2024 в 09:32 Размер текста - 17 + Идет расследования для выяснения причин столкновения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военные вертолеты AgustaWestland AW139 и Eurocopter Fennec столкнулись в городе Лумут (Малайзия). Об этом сообщила газета The Star. По информации издания, из-за столкновения погибли все 10 членов экипажа. «Все 10 членов экипажа погибли в результате столкновения их вертолетов во время тренировки на стадионе TLDM в Лумуте, Перак», — говорится в сообщении. В данный момент проводятся расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства происшествия. Отмечается, что один вертолет задел винт другого во время маневра, после чего рухнули вниз. Один из них упал на территорию местного стадиона, второй возле бассейна спортивного комплекса ВМФ. По информации министерства жилищного строительства и местного самоуправления, два самолета проходили репетицию полета перед Днем открытых дверей флота, запланированных в мае. Вертолет Agusta разбился на лестнице стадиона TLDM Газета The Star Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Военные вертолеты AgustaWestland AW139 и Eurocopter Fennec столкнулись в городе Лумут (Малайзия). Об этом сообщила газета The Star. По информации издания, из-за столкновения погибли все 10 членов экипажа. «Все 10 членов экипажа погибли в результате столкновения их вертолетов во время тренировки на стадионе TLDM в Лумуте, Перак», — говорится в сообщении. В данный момент проводятся расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства происшествия. Отмечается, что один вертолет задел винт другого во время маневра, после чего рухнули вниз. Один из них упал на территорию местного стадиона, второй возле бассейна спортивного комплекса ВМФ. По информации министерства жилищного строительства и местного самоуправления, два самолета проходили репетицию полета перед Днем открытых дверей флота, запланированных в мае. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям