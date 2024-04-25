Путин поручил довести до 2% ВВП объем внутренних затрат на НИОКР к 2030 году

25 апреля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

По словам Путина, успех сопутствует тем компаниям, которые воспринимают динамичные рыночные условия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что не менее чем до 2% ВВП нужно довести объем затрат на научно-исследовательские и конструкторские работы (НИОКРы). Об этом глава государства заявил в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «К 2030 году надо довести объем внутренних затрат на НИОКРы не менее чем до 2% ВВП», — сказал он на съезде. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства также отметил, что несмотря на то, какого масштаба бизнес, успех сопутствует тем, кто понимает и воспринимает динамичные рыночные условия. Также речь о тех, кто меняется вместе с этими условиями, инвестирует в научные разработки и собственные технологии. По словам Путина, инвестиции частного бизнеса должны стать «движущей силой», а их объем должен вырасти минимум вдвое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что не менее чем до 2% ВВП нужно довести объем затрат на научно-исследовательские и конструкторские работы (НИОКРы). Об этом глава государства заявил в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «К 2030 году надо довести объем внутренних затрат на НИОКРы не менее чем до 2% ВВП», — сказал он на съезде. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства также отметил, что несмотря на то, какого масштаба бизнес, успех сопутствует тем, кто понимает и воспринимает динамичные рыночные условия. Также речь о тех, кто меняется вместе с этими условиями, инвестирует в научные разработки и собственные технологии. По словам Путина, инвестиции частного бизнеса должны стать «движущей силой», а их объем должен вырасти минимум вдвое.