В Перми по вине фермера, который употреблял наркотики, погибла его мать

В Перми осудили главу фермерского хозяйства, который допустил ДТП, что повлекло гибель его матери. Следствие установило, что 25-летний предприниматель до этого употреблял наркотики. Эта информация размещена в картотеке Пермского краевого суда.
«На Восточном обходе водитель не учел дорожные условия при выборе скорости и допустил столкновение с трактором. В результате женщина, сидящая на переднем пассажирском сиденье, погибла. Как выяснилось, в момент ДТП фермер находился в состоянии наркотического опьянения», — написано на сайте ведомства.
Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. В апелляционной жалобе он просил смягчить наказание. Но решение суда не изменилось.
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В Перми осудили главу фермерского хозяйства, который допустил ДТП, что повлекло гибель его матери. Следствие установило, что 25-летний предприниматель до этого употреблял наркотики. Эта информация размещена в картотеке Пермского краевого суда. «На Восточном обходе водитель не учел дорожные условия при выборе скорости и допустил столкновение с трактором. В результате женщина, сидящая на переднем пассажирском сиденье, погибла. Как выяснилось, в момент ДТП фермер находился в состоянии наркотического опьянения», — написано на сайте ведомства. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. В апелляционной жалобе он просил смягчить наказание. Но решение суда не изменилось.