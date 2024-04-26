В Перми по вине фермера, который употреблял наркотики, погибла его мать

Мужчина на суде отрицал, что принимал наркотики Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми осудили главу фермерского хозяйства, который допустил ДТП, что повлекло гибель его матери. Следствие установило, что 25-летний предприниматель до этого употреблял наркотики. Эта информация размещена в картотеке Пермского краевого суда.

«На Восточном обходе водитель не учел дорожные условия при выборе скорости и допустил столкновение с трактором. В результате женщина, сидящая на переднем пассажирском сиденье, погибла. Как выяснилось, в момент ДТП фермер находился в состоянии наркотического опьянения», — написано на сайте ведомства.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. В апелляционной жалобе он просил смягчить наказание. Но решение суда не изменилось.