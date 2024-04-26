26 апреля 2024

В Перми по вине фермера, который употреблял наркотики, погибла его мать

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина на суде отрицал, что принимал наркотики
Мужчина на суде отрицал, что принимал наркотики Фото:

В Перми осудили главу фермерского хозяйства, который допустил ДТП, что повлекло гибель его матери. Следствие установило, что 25-летний предприниматель до этого употреблял наркотики. Эта информация размещена в картотеке Пермского краевого суда.

«На Восточном обходе водитель не учел дорожные условия при выборе скорости и допустил столкновение с трактором. В результате женщина, сидящая на переднем пассажирском сиденье, погибла. Как выяснилось, в момент ДТП фермер находился в состоянии наркотического опьянения», — написано на сайте ведомства.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. В апелляционной жалобе он просил смягчить наказание. Но решение суда не изменилось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми осудили главу фермерского хозяйства, который допустил ДТП, что повлекло гибель его матери. Следствие установило, что 25-летний предприниматель до этого употреблял наркотики. Эта информация размещена в картотеке Пермского краевого суда. «На Восточном обходе водитель не учел дорожные условия при выборе скорости и допустил столкновение с трактором. В результате женщина, сидящая на переднем пассажирском сиденье, погибла. Как выяснилось, в момент ДТП фермер находился в состоянии наркотического опьянения», — написано на сайте ведомства. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. В апелляционной жалобе он просил смягчить наказание. Но решение суда не изменилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...