26 апреля 2024

В нацпарке под Златоустом затопило дороги к приютам. Фото

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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп, дорога
В нацпарке «Таганай» под водой оказались все основные маршруты до приютов Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) дороги до приютов ушли под воду. Как сообщили в пресс-службе учреждения, для прохода по ним потребуются резиновые сапоги.

«Путь до приютов будет похож на путешествие по ручьям, в которые превратились все маршруты. Так что никаких кроссовок и уж точно не кеды. Надевайте только резиновые сапоги», — предупредили в нацпарке.

По словам представителей парка, пройти по тропам в другой обуви сейчас вряд ли удастся, особенно если путь лежит к дальним приютам. Даже в сапогах порекомендовали использовать толстые носки из-за холодной воды.

Чтобы пройти по тропам, необходимы резиновые сапоги
Чтобы пройти по тропам, необходимы резиновые сапоги
Фото:
Под обувь сотрудники нацпарка порекомендовали одевать теплые носки
Под обувь сотрудники нацпарка порекомендовали одевать теплые носки
Фото:

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) дороги до приютов ушли под воду. Как сообщили в пресс-службе учреждения, для прохода по ним потребуются резиновые сапоги. «Путь до приютов будет похож на путешествие по ручьям, в которые превратились все маршруты. Так что никаких кроссовок и уж точно не кеды. Надевайте только резиновые сапоги», — предупредили в нацпарке. По словам представителей парка, пройти по тропам в другой обуви сейчас вряд ли удастся, особенно если путь лежит к дальним приютам. Даже в сапогах порекомендовали использовать толстые носки из-за холодной воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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