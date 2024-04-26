В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) дороги до приютов ушли под воду. Как сообщили в пресс-службе учреждения, для прохода по ним потребуются резиновые сапоги.
«Путь до приютов будет похож на путешествие по ручьям, в которые превратились все маршруты. Так что никаких кроссовок и уж точно не кеды. Надевайте только резиновые сапоги», — предупредили в нацпарке.
По словам представителей парка, пройти по тропам в другой обуви сейчас вряд ли удастся, особенно если путь лежит к дальним приютам. Даже в сапогах порекомендовали использовать толстые носки из-за холодной воды.
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