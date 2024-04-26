В нацпарке под Златоустом затопило дороги к приютам. Фото

27 апреля 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

В нацпарке «Таганай» под водой оказались все основные маршруты до приютов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) дороги до приютов ушли под воду. Как сообщили в пресс-службе учреждения, для прохода по ним потребуются резиновые сапоги. «Путь до приютов будет похож на путешествие по ручьям, в которые превратились все маршруты. Так что никаких кроссовок и уж точно не кеды. Надевайте только резиновые сапоги», — предупредили в нацпарке. По словам представителей парка, пройти по тропам в другой обуви сейчас вряд ли удастся, особенно если путь лежит к дальним приютам. Даже в сапогах порекомендовали использовать толстые носки из-за холодной воды. Чтобы пройти по тропам, необходимы резиновые сапоги пресс-служба нацпарка «Таганай» Фото: Под обувь сотрудники нацпарка порекомендовали одевать теплые носки пресс-служба нацпарка «Таганай» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) дороги до приютов ушли под воду. Как сообщили в пресс-службе учреждения, для прохода по ним потребуются резиновые сапоги. «Путь до приютов будет похож на путешествие по ручьям, в которые превратились все маршруты. Так что никаких кроссовок и уж точно не кеды. Надевайте только резиновые сапоги», — предупредили в нацпарке. По словам представителей парка, пройти по тропам в другой обуви сейчас вряд ли удастся, особенно если путь лежит к дальним приютам. Даже в сапогах порекомендовали использовать толстые носки из-за холодной воды.