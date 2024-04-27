Отмену рейса из Челябинска в Анталью объяснили недостатком туристов

Частоту рейсов в Анталью сократили до середины мая Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Отмену рейсов авиакомпаний «Южный ветер» и Turkish Airlines из Челябинска в Анталью (Турция) 27 апреля объяснили недостатком туристов в начале сезона. Как URA.RU рассказали участники рынка, об этом свидетельствует отсутствие туров на субботу и некоторые другие дни.

«У туроператоров не было запланировано рейсов на 27 апреля. Тур отменили в начале месяца. В начале сезона не все путешественники завершили дела, чтобы лететь на отдых. У многих продолжается школа, занятия в вузах, у работающих челябинцев праздники тоже не успели начаться», — рассказала URA.RU исполнительный директор Челябинской ассоциации туристических организаций Ольга Васильева.

Собеседница URA.RU указала на то, что с целью поддержания рентабельность авиаперевозчики, заявив начало полетной программы, в апреле спланировали рейсы не каждый день. При этом первый самолет 26 апреля улетел по расписанию. На сайте челябинского аэропорта вылет 28 апреля в 2 часа 20 минут в настоящий момент запланирован по расписанию.

При подготовке материала URA.RU удалось дозвониться на горячую линию Turkish Airlines. Представитель авиакомпании заявил, что в настоящее время вылеты в Анталью осуществляются лишь из Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. В дальнейшем из Челябинска могут появиться чартерные рейсы авиакомпании, однако дата их запуска неизвестна. Организаторами чартеров обычно выступают сервисные агентства продажи билетов, отправляющие самолеты под брендов перевозчика.

При подготовке материала URA.RU направил запросы в пресс-службу аэропорта «Баландино» и в офис «Южного ветра». К моменту публикации ответ не поступил. Источник URA.RU в туристической отрасли подтвердил информацию. Со ссылкой на представителей авиаперевозчика информагентству сообщили, что в апреле частоту рейсов сократили за счет отмены субботних вылетов. Из-за низкого спроса ситуация сохранится до середины мая.

В настоящее время перевозку на турецкий курорт осуществляет только «Южный ветер». В мае к нему добавится рейс «Уральских авиалиний».