26 апреля 2024

В Челябинске отменили рейсы в Анталью. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, стойки регистрации, аэропорт игорь курчатов
Отменные рейсы в Анталью были запланированы самолетами Boieng Фото:

В челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова отменили запланированные на 27 апреля вылеты в турецкую Анталью. Информация об этом появилась на онлайн-табло воздушной гавани.

«Вылет рейса 2S 274 Челябинск-Анталья компании «Южный ветер», запланированный на 3:00 27 апреля, отменен. Также отменен аналогичный рейс TK 3977 авиаперевозчика «Turkish Airlines», назначенный на 03:50, — сообщается на сайте челябинского аэропорта.

Прилеты рейсов 2S 273 и TK 3976 из Анталии в Челябинск также отменены. О причинах этого не сообщается. URA.RU направило в компании-перевозчики запросы. Ответ ожидается.

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В челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова отменили запланированные на 27 апреля вылеты в турецкую Анталью. Информация об этом появилась на онлайн-табло воздушной гавани. «Вылет рейса 2S 274 Челябинск-Анталья компании «Южный ветер», запланированный на 3:00 27 апреля, отменен. Также отменен аналогичный рейс TK 3977 авиаперевозчика «Turkish Airlines», назначенный на 03:50, — сообщается на сайте челябинского аэропорта. Прилеты рейсов 2S 273 и TK 3976 из Анталии в Челябинск также отменены. О причинах этого не сообщается. URA.RU направило в компании-перевозчики запросы. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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