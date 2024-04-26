Отменные рейсы в Анталью были запланированы самолетами Boieng Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова отменили запланированные на 27 апреля вылеты в турецкую Анталью. Информация об этом появилась на онлайн-табло воздушной гавани.

«Вылет рейса 2S 274 Челябинск-Анталья компании «Южный ветер», запланированный на 3:00 27 апреля, отменен. Также отменен аналогичный рейс TK 3977 авиаперевозчика «Turkish Airlines», назначенный на 03:50, — сообщается на сайте челябинского аэропорта.

Прилеты рейсов 2S 273 и TK 3976 из Анталии в Челябинск также отменены. О причинах этого не сообщается. URA.RU направило в компании-перевозчики запросы. Ответ ожидается.

Скрин с сайта аэропорта имени Игоря Курчатова (https://cekport.ru/)