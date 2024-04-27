Челябинская модель Ирина Шейк ищет себе нового избранника

Модель Ирина Шейк, уроженка Еманжелинска Челябинской области находится в активном поиске нового избранника, после несостоявшегося романа с футболистом Томом Брэди. Об этом сообщает издание Page Six.
«Ирина Шейк ищет нового мужчину после того, как ее интрижка с красавчиком Томом Брэди сорвалась. Она ходит по магазинам, но ее круг знакомств — это крошечная группа людей», — передает слова источника издание Page Six.
Источник издания уточняет, что модель выбирает молодых людей из Европы и США. Помимо этого, Шейк ищет себе знаменитого, красивого и богатого парня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!