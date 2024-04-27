Челябинская модель Ирина Шейк ищет себе нового избранника

27 апреля 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Ирина Шейк ищет для себя знаменитого и богатого мужчину Фото: AP/TASS Модель Ирина Шейк, уроженка Еманжелинска Челябинской области находится в активном поиске нового избранника, после несостоявшегося романа с футболистом Томом Брэди. Об этом сообщает издание Page Six. «Ирина Шейк ищет нового мужчину после того, как ее интрижка с красавчиком Томом Брэди сорвалась. Она ходит по магазинам, но ее круг знакомств — это крошечная группа людей», — передает слова источника издание Page Six. Источник издания уточняет, что модель выбирает молодых людей из Европы и США. Помимо этого, Шейк ищет себе знаменитого, красивого и богатого парня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Модель Ирина Шейк, уроженка Еманжелинска Челябинской области находится в активном поиске нового избранника, после несостоявшегося романа с футболистом Томом Брэди. Об этом сообщает издание Page Six. «Ирина Шейк ищет нового мужчину после того, как ее интрижка с красавчиком Томом Брэди сорвалась. Она ходит по магазинам, но ее круг знакомств — это крошечная группа людей», — передает слова источника издание Page Six. Источник издания уточняет, что модель выбирает молодых людей из Европы и США. Помимо этого, Шейк ищет себе знаменитого, красивого и богатого парня.