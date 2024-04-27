Челябинская модель Ирина Шейк ищет себе нового избранника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Ирина Шейк ищет для себя знаменитого и богатого мужчину Фото:

Модель Ирина Шейк, уроженка Еманжелинска Челябинской области находится в активном поиске нового избранника, после несостоявшегося романа с футболистом Томом Брэди. Об этом сообщает издание Page Six.

«Ирина Шейк ищет нового мужчину после того, как ее интрижка с красавчиком Томом Брэди сорвалась. Она ходит по магазинам, но ее круг знакомств — это крошечная группа людей», — передает слова источника издание Page Six.

Источник издания уточняет, что модель выбирает молодых людей из Европы и США. Помимо этого, Шейк ищет себе знаменитого, красивого и богатого парня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Модель Ирина Шейк, уроженка Еманжелинска Челябинской области находится в активном поиске нового избранника, после несостоявшегося романа с футболистом Томом Брэди. Об этом сообщает издание Page Six. «Ирина Шейк ищет нового мужчину после того, как ее интрижка с красавчиком Томом Брэди сорвалась. Она ходит по магазинам, но ее круг знакомств — это крошечная группа людей», — передает слова источника издание Page Six. Источник издания уточняет, что модель выбирает молодых людей из Европы и США. Помимо этого, Шейк ищет себе знаменитого, красивого и богатого парня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...