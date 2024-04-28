28 апреля 2024

В Свердловской области в небо подняли самолеты Cessna и Ан-2. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, военная авиация, самолет, ан-12 бк
В регионе стартовал авиамониторинг лесов Фото:

В Свердловской области начался авиамониторинг лесов для выявления и предотвращения лесных пожаров. Летчики осуществляют облеты территорий на самолетах Cessna и Ан-2, чтобы отслеживать возможные очаги возгорания.

«Летчики кружат в небе над лесами региона и выслеживают очаги пожаров. На земле работу летчиков дополняют специальные патрули, которые также следят за пожарной обстановкой в лесах. Эти меры направлены на минимизацию рисков возникновения и распространения огня», — пишет telegram-канал Екатеринбург №1.

С 12 апреля в Свердловской области введен особый противопожарный режим, а в муниципалитетах Северного управленческого округа он начал действовать с 19 апреля. В период действия особого противопожарного режима в регионе запрещено разведение костров, использование открытого огня, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ. Также ограничено проведение туристических мероприятий в лесах, включая организацию стоянок и ночлегов вне специально отведенных мест.

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В Свердловской области начался авиамониторинг лесов для выявления и предотвращения лесных пожаров. Летчики осуществляют облеты территорий на самолетах Cessna и Ан-2, чтобы отслеживать возможные очаги возгорания. «Летчики кружат в небе над лесами региона и выслеживают очаги пожаров. На земле работу летчиков дополняют специальные патрули, которые также следят за пожарной обстановкой в лесах. Эти меры направлены на минимизацию рисков возникновения и распространения огня», — пишет telegram-канал Екатеринбург №1. С 12 апреля в Свердловской области введен особый противопожарный режим, а в муниципалитетах Северного управленческого округа он начал действовать с 19 апреля. В период действия особого противопожарного режима в регионе запрещено разведение костров, использование открытого огня, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ. Также ограничено проведение туристических мероприятий в лесах, включая организацию стоянок и ночлегов вне специально отведенных мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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