В Свердловской области в небо подняли самолеты Cessna и Ан-2. Видео

29 апреля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

В регионе стартовал авиамониторинг лесов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области начался авиамониторинг лесов для выявления и предотвращения лесных пожаров. Летчики осуществляют облеты территорий на самолетах Cessna и Ан-2, чтобы отслеживать возможные очаги возгорания. «Летчики кружат в небе над лесами региона и выслеживают очаги пожаров. На земле работу летчиков дополняют специальные патрули, которые также следят за пожарной обстановкой в лесах. Эти меры направлены на минимизацию рисков возникновения и распространения огня», — пишет telegram-канал Екатеринбург №1. С 12 апреля в Свердловской области введен особый противопожарный режим, а в муниципалитетах Северного управленческого округа он начал действовать с 19 апреля. В период действия особого противопожарного режима в регионе запрещено разведение костров, использование открытого огня, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ. Также ограничено проведение туристических мероприятий в лесах, включая организацию стоянок и ночлегов вне специально отведенных мест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области начался авиамониторинг лесов для выявления и предотвращения лесных пожаров. Летчики осуществляют облеты территорий на самолетах Cessna и Ан-2, чтобы отслеживать возможные очаги возгорания. «Летчики кружат в небе над лесами региона и выслеживают очаги пожаров. На земле работу летчиков дополняют специальные патрули, которые также следят за пожарной обстановкой в лесах. Эти меры направлены на минимизацию рисков возникновения и распространения огня», — пишет telegram-канал Екатеринбург №1. С 12 апреля в Свердловской области введен особый противопожарный режим, а в муниципалитетах Северного управленческого округа он начал действовать с 19 апреля. В период действия особого противопожарного режима в регионе запрещено разведение костров, использование открытого огня, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ. Также ограничено проведение туристических мероприятий в лесах, включая организацию стоянок и ночлегов вне специально отведенных мест.