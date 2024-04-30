30 апреля 2024
29 апреля 2024

Тюменская школьница угнала гигантский квадроцикл у родителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, квадроцикл, силовики, полиция
13-летняя девочка взяла квадроцикл родителей и ездила по деревне Фото:

Школьница из села Архангельского Тюменской области разъезжала по улицам на огромном квадроцикле, который взяла без спроса у родителей. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области

«На квадроцикле 13-летняя тюменская школьница ездила по селу Архангельскому в Исетском районе, перевозя несовершеннолетнюю подружку. Родители пояснили, что на выходные приехали из Тюмени в свой дом в Архангельском, а самоходное транспортное средство „Сокол“ девочка взяла без спроса», — рассказали в ГИБДД. В ведомстве информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее в Тюмени 13-летний подросток на скутере врезался в пассажирский автобус. На мопеде он катался с разрешения отца.

Фото:

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Школьница из села Архангельского Тюменской области разъезжала по улицам на огромном квадроцикле, который взяла без спроса у родителей. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области «На квадроцикле 13-летняя тюменская школьница ездила по селу Архангельскому в Исетском районе, перевозя несовершеннолетнюю подружку. Родители пояснили, что на выходные приехали из Тюмени в свой дом в Архангельском, а самоходное транспортное средство „Сокол“ девочка взяла без спроса», — рассказали в ГИБДД. В ведомстве информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Ранее в Тюмени 13-летний подросток на скутере врезался в пассажирский автобус. На мопеде он катался с разрешения отца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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