Тюменская школьница угнала гигантский квадроцикл у родителей. Фото

01 мая 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

13-летняя девочка взяла квадроцикл родителей и ездила по деревне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Школьница из села Архангельского Тюменской области разъезжала по улицам на огромном квадроцикле, который взяла без спроса у родителей. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области «На квадроцикле 13-летняя тюменская школьница ездила по селу Архангельскому в Исетском районе, перевозя несовершеннолетнюю подружку. Родители пояснили, что на выходные приехали из Тюмени в свой дом в Архангельском, а самоходное транспортное средство „Сокол“ девочка взяла без спроса», — рассказали в ГИБДД. В ведомстве информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Ранее в Тюмени 13-летний подросток на скутере врезался в пассажирский автобус. На мопеде он катался с разрешения отца. Фото: ГИБДД Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьница из села Архангельского Тюменской области разъезжала по улицам на огромном квадроцикле, который взяла без спроса у родителей. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области «На квадроцикле 13-летняя тюменская школьница ездила по селу Архангельскому в Исетском районе, перевозя несовершеннолетнюю подружку. Родители пояснили, что на выходные приехали из Тюмени в свой дом в Архангельском, а самоходное транспортное средство „Сокол“ девочка взяла без спроса», — рассказали в ГИБДД. В ведомстве информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Ранее в Тюмени 13-летний подросток на скутере врезался в пассажирский автобус. На мопеде он катался с разрешения отца.