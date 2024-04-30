Школьница из села Архангельского Тюменской области разъезжала по улицам на огромном квадроцикле, который взяла без спроса у родителей. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области
«На квадроцикле 13-летняя тюменская школьница ездила по селу Архангельскому в Исетском районе, перевозя несовершеннолетнюю подружку. Родители пояснили, что на выходные приехали из Тюмени в свой дом в Архангельском, а самоходное транспортное средство „Сокол“ девочка взяла без спроса», — рассказали в ГИБДД. В ведомстве информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних.
Ранее в Тюмени 13-летний подросток на скутере врезался в пассажирский автобус. На мопеде он катался с разрешения отца.
Фото: ГИБДД Тюменской области
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Школьница из села Архангельского Тюменской области разъезжала по улицам на огромном квадроцикле, который взяла без спроса у родителей. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области «На квадроцикле 13-летняя тюменская школьница ездила по селу Архангельскому в Исетском районе, перевозя несовершеннолетнюю подружку. Родители пояснили, что на выходные приехали из Тюмени в свой дом в Архангельском, а самоходное транспортное средство „Сокол“ девочка взяла без спроса», — рассказали в ГИБДД. В ведомстве информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Ранее в Тюмени 13-летний подросток на скутере врезался в пассажирский автобус. На мопеде он катался с разрешения отца.