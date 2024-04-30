Из тонущего тюменского села эвакуировали тысячи человек

Из села Абатское в Тюменской области эвакуировали 1300 человек

01 мая 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Из Абатского района эвакуировали 1300 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Из Абатского района Тюменской области, в который пришла «большая вода», эвакуировано более 1300 человек. Об этом сообщает МЧС. «В Абатском районе уже эвакуированы более 1 300 человек, из них более 400 детей. В пяти пунктах временного размещения находятся 192 человека, из них 60 детей», — сообщает ведомство. Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское поднялся на семь сантиметров и составляет 1 228 сантиметров. Село и трассу, проходящую неподалеку, экстренно укрепляют дамбами. Из-за этого на трассе Тюмень-Омск начали скапливаться пробки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Абатского района Тюменской области, в который пришла «большая вода», эвакуировано более 1300 человек. Об этом сообщает МЧС. «В Абатском районе уже эвакуированы более 1 300 человек, из них более 400 детей. В пяти пунктах временного размещения находятся 192 человека, из них 60 детей», — сообщает ведомство. Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское поднялся на семь сантиметров и составляет 1 228 сантиметров. Село и трассу, проходящую неподалеку, экстренно укрепляют дамбами. Из-за этого на трассе Тюмень-Омск начали скапливаться пробки.