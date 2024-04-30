Из тонущего тюменского села эвакуировали тысячи человек

Из Абатского района эвакуировали 1300 человек
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Из Абатского района Тюменской области, в который пришла «большая вода», эвакуировано более 1300 человек. Об этом сообщает МЧС.
«В Абатском районе уже эвакуированы более 1 300 человек, из них более 400 детей. В пяти пунктах временного размещения находятся 192 человека, из них 60 детей», — сообщает ведомство.
Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское поднялся на семь сантиметров и составляет 1 228 сантиметров. Село и трассу, проходящую неподалеку, экстренно укрепляют дамбами. Из-за этого на трассе Тюмень-Омск начали скапливаться пробки.
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