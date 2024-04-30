30 апреля 2024

Из тонущего тюменского села эвакуировали тысячи человек

Из села Абатское в Тюменской области эвакуировали 1300 человек
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Паводок, Деревня Воронина. Ишимский район. Тюмень, половодье, паводок, наводнение, потоп, разлив
Из Абатского района эвакуировали 1300 человек Фото:
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Из Абатского района Тюменской области, в который пришла «большая вода», эвакуировано более 1300 человек. Об этом сообщает МЧС.

«В Абатском районе уже эвакуированы более 1 300 человек, из них более 400 детей. В пяти пунктах временного размещения находятся 192 человека, из них 60 детей», — сообщает ведомство.

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское поднялся на семь сантиметров и составляет 1 228 сантиметров. Село и трассу, проходящую неподалеку, экстренно укрепляют дамбами. Из-за этого на трассе Тюмень-Омск начали скапливаться пробки.

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Из Абатского района Тюменской области, в который пришла «большая вода», эвакуировано более 1300 человек. Об этом сообщает МЧС. «В Абатском районе уже эвакуированы более 1 300 человек, из них более 400 детей. В пяти пунктах временного размещения находятся 192 человека, из них 60 детей», — сообщает ведомство. Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское поднялся на семь сантиметров и составляет 1 228 сантиметров. Село и трассу, проходящую неподалеку, экстренно укрепляют дамбами. Из-за этого на трассе Тюмень-Омск начали скапливаться пробки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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