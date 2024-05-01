В мире Украина На Украине захотели легализовать ЧВК В Верховной Раде предложили легализовать ЧВК на Украине 01 мая 2024 в 15:25 Размер текста - 17 + Предполагается, что ЧВК будут действовать за границами Украины Фото: Официальный сайт президента Украины На сайте Верховной Рады появился законопроект, в котором депутаты высказались за легализацию частных военных кампаний (ЧВК). Однако там предупредили, что ЧВК будут действовать исключительно за границей Украины. В пояснительной записке проекта закона «О международных оборонных компаниях» указано, что регистрация подобных ЧВК будет происходить на Украине. Кроме того, кампаниям будут необходимо платить налоги в стране. Инициатором проекта является депутат Сергей Гривко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На сайте Верховной Рады появился законопроект, в котором депутаты высказались за легализацию частных военных кампаний (ЧВК). Однако там предупредили, что ЧВК будут действовать исключительно за границей Украины. В пояснительной записке проекта закона «О международных оборонных компаниях» указано, что регистрация подобных ЧВК будет происходить на Украине. Кроме того, кампаниям будут необходимо платить налоги в стране. Инициатором проекта является депутат Сергей Гривко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям