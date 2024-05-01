На Украине захотели легализовать ЧВК

В Верховной Раде предложили легализовать ЧВК на Украине
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Предполагается, что ЧВК будут действовать за границами Украины Фото:

На сайте Верховной Рады появился законопроект, в котором депутаты высказались за легализацию частных военных кампаний (ЧВК). Однако там предупредили, что ЧВК будут действовать исключительно за границей Украины.

В пояснительной записке проекта закона «О международных оборонных компаниях» указано, что регистрация подобных ЧВК будет происходить на Украине. Кроме того, кампаниям будут необходимо платить налоги в стране. Инициатором проекта является депутат Сергей Гривко.

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На сайте Верховной Рады появился законопроект, в котором депутаты высказались за легализацию частных военных кампаний (ЧВК). Однако там предупредили, что ЧВК будут действовать исключительно за границей Украины. В пояснительной записке проекта закона «О международных оборонных компаниях» указано, что регистрация подобных ЧВК будет происходить на Украине. Кроме того, кампаниям будут необходимо платить налоги в стране. Инициатором проекта является депутат Сергей Гривко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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