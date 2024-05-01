На Украине захотели легализовать ЧВК

Предполагается, что ЧВК будут действовать за границами Украины
На сайте Верховной Рады появился законопроект, в котором депутаты высказались за легализацию частных военных кампаний (ЧВК). Однако там предупредили, что ЧВК будут действовать исключительно за границей Украины.
В пояснительной записке проекта закона «О международных оборонных компаниях» указано, что регистрация подобных ЧВК будет происходить на Украине. Кроме того, кампаниям будут необходимо платить налоги в стране. Инициатором проекта является депутат Сергей Гривко.
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