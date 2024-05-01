01 мая 2024

Пермякам расскажут об украинских вербовщиках и диверсантах

В Перми Музей-диорама покажет фильмы о диверсантах ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация результатов исследования ВЦИОМ в Музее истории ГУЛАГа. Москва, кино, кинематограф, зрительный зал, проектор, фильм
Кинопоказы пройдут в Музее-диорама Фото:

Пермский Музей-диорама открыл в своих стенах кинозал. Зрителям здесь показывают документальное кино. 2 мая запланирован показ двух частей ленты «Скрытые фигуры», рассказывающей о деятельности украинских диверсантов и вербовщиков на территории России.

«„Скрытые фигуры. Рельсовая война“ — это продолжение серии специальных репортажей, рассказывающих о диверсионной деятельности украинской стороны на территории России. Вторая часть посвящена конкретному виду диверсий — поджогам и подрывам железнодорожных объектах, которые за год с начала СВО стали общим местом для всех регионов страны», — говорится в анонсе.

На сайте Национального антитеррористического комитета РФ отмечается, что эти фильму были сняты при участии Управления ФСБ России по Свердловской области. Премьера состоялась в 2023 году.

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Пермский Музей-диорама открыл в своих стенах кинозал. Зрителям здесь показывают документальное кино. 2 мая запланирован показ двух частей ленты «Скрытые фигуры», рассказывающей о деятельности украинских диверсантов и вербовщиков на территории России. «„Скрытые фигуры. Рельсовая война“ — это продолжение серии специальных репортажей, рассказывающих о диверсионной деятельности украинской стороны на территории России. Вторая часть посвящена конкретному виду диверсий — поджогам и подрывам железнодорожных объектах, которые за год с начала СВО стали общим местом для всех регионов страны», — говорится в анонсе. На сайте Национального антитеррористического комитета РФ отмечается, что эти фильму были сняты при участии Управления ФСБ России по Свердловской области. Премьера состоялась в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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