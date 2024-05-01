Пермякам расскажут об украинских вербовщиках и диверсантах

В Перми Музей-диорама покажет фильмы о диверсантах ВСУ

02 мая 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Кинопоказы пройдут в Музее-диорама Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермский Музей-диорама открыл в своих стенах кинозал. Зрителям здесь показывают документальное кино. 2 мая запланирован показ двух частей ленты «Скрытые фигуры», рассказывающей о деятельности украинских диверсантов и вербовщиков на территории России. «„Скрытые фигуры. Рельсовая война“ — это продолжение серии специальных репортажей, рассказывающих о диверсионной деятельности украинской стороны на территории России. Вторая часть посвящена конкретному виду диверсий — поджогам и подрывам железнодорожных объектах, которые за год с начала СВО стали общим местом для всех регионов страны», — говорится в анонсе. На сайте Национального антитеррористического комитета РФ отмечается, что эти фильму были сняты при участии Управления ФСБ России по Свердловской области. Премьера состоялась в 2023 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский Музей-диорама открыл в своих стенах кинозал. Зрителям здесь показывают документальное кино. 2 мая запланирован показ двух частей ленты «Скрытые фигуры», рассказывающей о деятельности украинских диверсантов и вербовщиков на территории России. «„Скрытые фигуры. Рельсовая война“ — это продолжение серии специальных репортажей, рассказывающих о диверсионной деятельности украинской стороны на территории России. Вторая часть посвящена конкретному виду диверсий — поджогам и подрывам железнодорожных объектах, которые за год с начала СВО стали общим местом для всех регионов страны», — говорится в анонсе. На сайте Национального антитеррористического комитета РФ отмечается, что эти фильму были сняты при участии Управления ФСБ России по Свердловской области. Премьера состоялась в 2023 году.