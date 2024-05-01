Пермякам расскажут об украинских вербовщиках и диверсантах

Пермский Музей-диорама открыл в своих стенах кинозал. Зрителям здесь показывают документальное кино. 2 мая запланирован показ двух частей ленты «Скрытые фигуры», рассказывающей о деятельности украинских диверсантов и вербовщиков на территории России.
«„Скрытые фигуры. Рельсовая война“ — это продолжение серии специальных репортажей, рассказывающих о диверсионной деятельности украинской стороны на территории России. Вторая часть посвящена конкретному виду диверсий — поджогам и подрывам железнодорожных объектах, которые за год с начала СВО стали общим местом для всех регионов страны», — говорится в анонсе.
На сайте Национального антитеррористического комитета РФ отмечается, что эти фильму были сняты при участии Управления ФСБ России по Свердловской области. Премьера состоялась в 2023 году.
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