01 мая 2024

В ХМАО упали цены на авиабилеты в Петербург в начале мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость авиабилетов в Санкт-Петербург из Сургута подешевела почти на 40% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость авиабилетов в Санкт-Петербург. В начале мая цены на перелеты из Сургута в северную столицу снизились почти на 40%.

«Стоимость авиабилетов из Сургута в Санкт-Петербург на 6 мая в одну сторону снизилась до 6237 рублей. До этого рейс стоил более 10 тысяч рублей», — следует из информации на сайте «Авиасейлс».

Перелеты из Нижневартовска в Петербург обойдутся дороже. Самые дешевые билеты в начале мая здесь стоят около 8,5 тысячи рублей. А ближе к середине месяца стоимость перелета может доходить до 15 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало о популярных у жителей ХМАО местах отдыха на майских праздниках. Среди зарубежных курортов югорчане часто отправляются в Турцию, а по России предпочитают путешествовать в Сочи.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость авиабилетов в Санкт-Петербург. В начале мая цены на перелеты из Сургута в северную столицу снизились почти на 40%. «Стоимость авиабилетов из Сургута в Санкт-Петербург на 6 мая в одну сторону снизилась до 6237 рублей. До этого рейс стоил более 10 тысяч рублей», — следует из информации на сайте «Авиасейлс». Перелеты из Нижневартовска в Петербург обойдутся дороже. Самые дешевые билеты в начале мая здесь стоят около 8,5 тысячи рублей. А ближе к середине месяца стоимость перелета может доходить до 15 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало о популярных у жителей ХМАО местах отдыха на майских праздниках. Среди зарубежных курортов югорчане часто отправляются в Турцию, а по России предпочитают путешествовать в Сочи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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