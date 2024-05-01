В ХМАО упали цены на авиабилеты в Петербург в начале мая

Стоимость авиабилетов в Санкт-Петербург из Сургута подешевела почти на 40% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость авиабилетов в Санкт-Петербург. В начале мая цены на перелеты из Сургута в северную столицу снизились почти на 40%.

«Стоимость авиабилетов из Сургута в Санкт-Петербург на 6 мая в одну сторону снизилась до 6237 рублей. До этого рейс стоил более 10 тысяч рублей», — следует из информации на сайте «Авиасейлс».

Перелеты из Нижневартовска в Петербург обойдутся дороже. Самые дешевые билеты в начале мая здесь стоят около 8,5 тысячи рублей. А ближе к середине месяца стоимость перелета может доходить до 15 тысяч.

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