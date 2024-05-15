15 мая 2024

В Нефтеюганском районе из-за паводка затопило дачи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители Нефтеюганского района рассказали о подтоплении дач
Жители Нефтеюганского района рассказали о подтоплении дач Фото:

Жители Нефтеюганского района ХМАО подняли панику из-за подтопленных дачных участков. Местный житель выложил в сеть видеозапись, которая показывает последствия паводка.

"В Нефтеюганском районе затопило дачные участки. Администрация Нефтеюганского района, от вас будет какая-то помощь? Или опять ваша хата с краю?" — такой пост аноним опубликовал в городской группе "ВКонтакте" "Наш Юганск". На видеозаписи видно, что участки и часть дороги в воде, а сам мужчина рассказывает о том, что из-за паводка уже затопило гараж и скоро затопит погреб.

Для уточнения деталей, корреспондент URA.RU связался с главой Нефтеюганского района Аллой Бочко. По ее словам, информации о затоплении в мэрию района не поступало. Однако 

Ранее URA.RU писало о том, что СНТ «Газовик», который находится в городском округе Сургута (ХМАО), начало подтапливать водами из реки Черная, после вскрытия льда. Паводок уже достиг дорог и дачных участков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Нефтеюганского района ХМАО подняли панику из-за подтопленных дачных участков. Местный житель выложил в сеть видеозапись, которая показывает последствия паводка. "В Нефтеюганском районе затопило дачные участки. Администрация Нефтеюганского района, от вас будет какая-то помощь? Или опять ваша хата с краю?" — такой пост аноним опубликовал в городской группе "ВКонтакте" "Наш Юганск". На видеозаписи видно, что участки и часть дороги в воде, а сам мужчина рассказывает о том, что из-за паводка уже затопило гараж и скоро затопит погреб. Для уточнения деталей, корреспондент URA.RU связался с главой Нефтеюганского района Аллой Бочко. По ее словам, информации о затоплении в мэрию района не поступало. Однако  Ранее URA.RU писало о том, что СНТ «Газовик», который находится в городском округе Сургута (ХМАО), начало подтапливать водами из реки Черная, после вскрытия льда. Паводок уже достиг дорог и дачных участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...