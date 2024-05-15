В Нефтеюганском районе из-за паводка затопило дачи

Жители Нефтеюганского района ХМАО подняли панику из-за подтопленных дачных участков. Местный житель выложил в сеть видеозапись, которая показывает последствия паводка.
"В Нефтеюганском районе затопило дачные участки. Администрация Нефтеюганского района, от вас будет какая-то помощь? Или опять ваша хата с краю?" — такой пост аноним опубликовал в городской группе "ВКонтакте" "Наш Юганск". На видеозаписи видно, что участки и часть дороги в воде, а сам мужчина рассказывает о том, что из-за паводка уже затопило гараж и скоро затопит погреб.
Для уточнения деталей, корреспондент URA.RU связался с главой Нефтеюганского района Аллой Бочко. По ее словам, информации о затоплении в мэрию района не поступало. Однако
Ранее URA.RU писало о том, что СНТ «Газовик», который находится в городском округе Сургута (ХМАО), начало подтапливать водами из реки Черная, после вскрытия льда. Паводок уже достиг дорог и дачных участков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!