15 мая 2024

Невесты из ХМАО пользуются популярностью у арабских шейхов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шейхи приезжают в ХМАО по делам и обзаводятся женами
Шейхи приезжают в ХМАО по делам и обзаводятся женами Фото:

В последнее время отмечается интерес шейхов из ОАЭ и Кувейта к югорским мусульманкам. По словам местного имама, знатные иностранцы приезжают в округ для заключения брака по исламским обрядам и последующего перевоза невест в свои страны.

«Приезжал шейх из Эмиратов, который ведет дела в России. Женился на девушке и увез к себе домой», — рассказал имам одной из мечетей округа журналисту "Вестника Сургутского района". Он также отметил, что состоятельные гости из стран Ближнего Востока просят, чтобы обряд никаха провел имам, владеющий английским языком.

По словам священнослужителя, не только богатые иностранцы интересуются местными жительницами. Мужчины из менее состоятельных арабских государств также приезжают в ХМАО за женами, однако часто остаются жить в регионе: «Житель Египта приехал, чтобы жениться на жительнице округа и остался жить здесь», — добавил он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В последнее время отмечается интерес шейхов из ОАЭ и Кувейта к югорским мусульманкам. По словам местного имама, знатные иностранцы приезжают в округ для заключения брака по исламским обрядам и последующего перевоза невест в свои страны. «Приезжал шейх из Эмиратов, который ведет дела в России. Женился на девушке и увез к себе домой», — рассказал имам одной из мечетей округа журналисту "Вестника Сургутского района". Он также отметил, что состоятельные гости из стран Ближнего Востока просят, чтобы обряд никаха провел имам, владеющий английским языком. По словам священнослужителя, не только богатые иностранцы интересуются местными жительницами. Мужчины из менее состоятельных арабских государств также приезжают в ХМАО за женами, однако часто остаются жить в регионе: «Житель Египта приехал, чтобы жениться на жительнице округа и остался жить здесь», — добавил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...