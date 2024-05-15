Невесты из ХМАО пользуются популярностью у арабских шейхов

В последнее время отмечается интерес шейхов из ОАЭ и Кувейта к югорским мусульманкам. По словам местного имама, знатные иностранцы приезжают в округ для заключения брака по исламским обрядам и последующего перевоза невест в свои страны.
«Приезжал шейх из Эмиратов, который ведет дела в России. Женился на девушке и увез к себе домой», — рассказал имам одной из мечетей округа журналисту "Вестника Сургутского района". Он также отметил, что состоятельные гости из стран Ближнего Востока просят, чтобы обряд никаха провел имам, владеющий английским языком.
По словам священнослужителя, не только богатые иностранцы интересуются местными жительницами. Мужчины из менее состоятельных арабских государств также приезжают в ХМАО за женами, однако часто остаются жить в регионе: «Житель Египта приехал, чтобы жениться на жительнице округа и остался жить здесь», — добавил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!