Губернатор ХМАО Наталья Комарова и спикер окружной думы Борис Хохряков поздравили многодетную семью железнодорожников из Белого Яра с почетным званием семьи года. Об этом глава региона сообщила в своем telegram-канале.
"Белый Яр Сургутского района. Вместе с председателем Думы Югры Борисом Хохряковым наградили победителей и призеров окружного конкурса «Семья года Югры». Звание «Семья года Югры» присвоено многодетной династии железнодорожников Степиных из Сургута. Поздравляю", — написала Комарова в соцсети.
Николай и Оксана, семья победителей, вместе 16 лет, воспитывают пятерых детей. Степины представляют трудовую династию железнодорожников. Муж – машинист тепловоза в Сургутском филиале ООО «Газпромтранс». Супруга – старший инспектор в ОАО «Российские железные дороги».
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