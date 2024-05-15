15 мая 2024

Губернатор ХМАО поздравила семью железнодорожников с почетным званием

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Губернатор ХМАО Комарова и спикер думы Хохряков наградили многодетную семью
Губернатор ХМАО Комарова и спикер думы Хохряков наградили многодетную семью Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и спикер окружной думы Борис Хохряков поздравили многодетную семью железнодорожников из Белого Яра с почетным званием семьи года. Об этом глава региона сообщила в своем telegram-канале.

"Белый Яр Сургутского района. Вместе с председателем Думы Югры Борисом Хохряковым наградили победителей и призеров окружного конкурса «Семья года Югры». Звание «Семья года Югры» присвоено многодетной династии железнодорожников Степиных из Сургута. Поздравляю", — написала Комарова в соцсети.

Николай и Оксана, семья победителей, вместе 16 лет, воспитывают пятерых детей. Степины представляют трудовую династию железнодорожников. Муж – машинист тепловоза в Сургутском филиале ООО «Газпромтранс». Супруга – старший инспектор в ОАО «Российские железные дороги».

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова и спикер окружной думы Борис Хохряков поздравили многодетную семью железнодорожников из Белого Яра с почетным званием семьи года. Об этом глава региона сообщила в своем telegram-канале. "Белый Яр Сургутского района. Вместе с председателем Думы Югры Борисом Хохряковым наградили победителей и призеров окружного конкурса «Семья года Югры». Звание «Семья года Югры» присвоено многодетной династии железнодорожников Степиных из Сургута. Поздравляю", — написала Комарова в соцсети. Николай и Оксана, семья победителей, вместе 16 лет, воспитывают пятерых детей. Степины представляют трудовую династию железнодорожников. Муж – машинист тепловоза в Сургутском филиале ООО «Газпромтранс». Супруга – старший инспектор в ОАО «Российские железные дороги».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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