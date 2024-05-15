Работники «Сургутнефтегаза» жалуются из-за постоянных тестов на COVID-19

Работников «Сургутнефтегаза» заставляют проходить тест на COVID перед самолетом на вахту. Об этом URA.RU сообщил один сотрудников на условиях анонимности.
«Мы все еще проходим тест на COVID перед вахтой. Сдать его необходимо иначе могут не допустить к перелету», — сообщил собеседник.
При этом мужчина уверяет, что в некоторых подразделениях тесты уже отменили. В «Сургутнефтегазе» журналисту не подтвердили данную информацию. «Это какая-то бессмертная тема. Не могу подтвердить эту информацию. Думал уже все забыли об этом», сообщили в компании.
Ранее URA.RU сообщало, что в начале апреля в «Сургутнефтегазе» отменили обязательный масочный режим. Обязательное ношение масок было вновь введено осенью прошлого года, когда в округе был зафиксирован рост заболеваемости COVID.
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