Житель ХМАО арестован за попытку изнасилования школьницы и угрозу убийством ее матери

Радужнинский городской суд отправил под арест ранее судимого жителя за попытку изнасилования подростка и угрозу убийством ее матери. Об этом сообщается в картотеке суда.
«Избрана мера пресечения жителю города Радужный, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной и административной ответственности, который обвиняется в покушении на изнасилование несовершеннолетней 2009 года рождения и угрозах убийством её матери», – сообщается в базе данных. Югорчанин проведет под стражей до 7 июня 2024 года.
URA.RU обратилось за комментарием в следственный комитет ХМАО. В ведомстве пообещали дать ответ позднее.
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