15 мая 2024

Житель ХМАО арестован за попытку изнасилования школьницы и угрозу убийством ее матери

В ХМАО рецидивист пытался изнасиловать несовершеннолетнюю
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Радужного пытался изнасиловать подростка и угрожал убийством ее матери
Житель Радужного пытался изнасиловать подростка и угрожал убийством ее матери Фото:

Радужнинский городской суд отправил под арест ранее судимого жителя за попытку изнасилования подростка и угрозу убийством ее матери. Об этом сообщается в картотеке суда.

«Избрана мера пресечения жителю города Радужный, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной и административной ответственности, который обвиняется в покушении на изнасилование несовершеннолетней 2009 года рождения и угрозах убийством её матери», – сообщается в базе данных. Югорчанин проведет под стражей до 7 июня 2024 года.

URA.RU обратилось за комментарием в следственный комитет ХМАО. В ведомстве пообещали дать ответ позднее.

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Радужнинский городской суд отправил под арест ранее судимого жителя за попытку изнасилования подростка и угрозу убийством ее матери. Об этом сообщается в картотеке суда. «Избрана мера пресечения жителю города Радужный, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной и административной ответственности, который обвиняется в покушении на изнасилование несовершеннолетней 2009 года рождения и угрозах убийством её матери», – сообщается в базе данных. Югорчанин проведет под стражей до 7 июня 2024 года. URA.RU обратилось за комментарием в следственный комитет ХМАО. В ведомстве пообещали дать ответ позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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