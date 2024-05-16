В ХМАО пассажиры, пострадавшие в ДТП, отсудили 1,7 млн рублей у виновника аварии

В Нягани двое пассажиров, получившие тяжелые травмы в ДТП, отсудили 1,7 млн рублей у виновника аварии. Об этом сообщает tg-канал «Суды Югры».
«Суд удовлетворил заявленные требования частично, взыскав с причинителя вреда – водителя транспортного средства в пользу одного компенсацию морального вреда в размере 900 000 рублей. В пользу другого истца – 800 000 рублей», – сообщают «Суды Югры». Изначально потерпевшие потребовали с виновника по два миллиона рублей каждому.
В декабре 2022 года югорчанин на автомобиле Lada Vesta, превысив скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada 210740. Пассажиры последнего в результате ДТП получили многочисленные переломы. Помимо иска виновник аварии понес наказание по статье 264 УК РФ «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пойдет под суд водитель, из-за которого погиб пассажир. ДТП произошло в июле 2023 года, мужчина за рулем автомобиля врезался в дерево, в результате ДТП пассажир скончался на месте.
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