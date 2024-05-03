Рестораторы ХМАО вводят новое меню с блюдами из осьминога и оленины ради майских праздников

В ХМАО рестораторы предлагают попробовать щупальце осьминога и шашлык из оленины

04 мая 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

На майских праздниках югорчане могут попробовать щупальце осьминога, шашлык из оленины и форель на гриле Фото: Анна Майорова © URA.RU (фото из архива) В разгар майских праздников шеф-повара придумали обновленное меню в ресторанах ХМАО. Югорчанам предлагают полакомиться щупальцем осьминога, шашлыком из оленины, грибным тирамису и форелью на гриле. Где попробовать необычные блюда — в обзоре URA.RU.



«В меню появился осьминог, голяшка ягненка, паста с моллюсками вонголе, грибное тирамису с телячьими щечками и много других блюд», — рассказала URA.RU управляющая итальянским рестораном Pinzeria в Сургуте Елена Киргизова. Щупальце осьминога в заведении подают с белой фасолью и картофельным пюре с соусом песто.



В сургутском ресторане корейского стрит-фуда Chicko теперь можно попробовать «танцующий» пудинг в форме кота, популярный в TikTok. В линейке представлены четыре пудинга с разными вкусами. Также в заведении появились пирожное из рисовой муки — моти и трендовый UFO-бургер в виде инопланетных тарелок.



Для жителей Ханты-Мансийска специальное меню также разработал ресторан грузинской кухни «Кинза». В числе блюд представлены шашлык из оленины с брусничным соусом, хинкали и люля-кебаб из оленины. В Нижневартовске боулинг-ресторан сети Brooklyn Bowl предлагает для гостей не только шашлык, а и говяжьи щечки, томленные в красном вине. Для любителей морепродуктов приготовили форель на гриле с картофелем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В разгар майских праздников шеф-повара придумали обновленное меню в ресторанах ХМАО. Югорчанам предлагают полакомиться щупальцем осьминога, шашлыком из оленины, грибным тирамису и форелью на гриле. Где попробовать необычные блюда — в обзоре URA.RU. «В меню появился осьминог, голяшка ягненка, паста с моллюсками вонголе, грибное тирамису с телячьими щечками и много других блюд», — рассказала URA.RU управляющая итальянским рестораном Pinzeria в Сургуте Елена Киргизова. Щупальце осьминога в заведении подают с белой фасолью и картофельным пюре с соусом песто. В сургутском ресторане корейского стрит-фуда Chicko теперь можно попробовать «танцующий» пудинг в форме кота, популярный в TikTok. В линейке представлены четыре пудинга с разными вкусами. Также в заведении появились пирожное из рисовой муки — моти и трендовый UFO-бургер в виде инопланетных тарелок. Для жителей Ханты-Мансийска специальное меню также разработал ресторан грузинской кухни «Кинза». В числе блюд представлены шашлык из оленины с брусничным соусом, хинкали и люля-кебаб из оленины. В Нижневартовске боулинг-ресторан сети Brooklyn Bowl предлагает для гостей не только шашлык, а и говяжьи щечки, томленные в красном вине. Для любителей морепродуктов приготовили форель на гриле с картофелем.