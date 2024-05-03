Депутат Госдумы Арефьев: инфляция в России достигла 15%

03 мая 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Сейчас в РФ нужно получать не менее 100 тысяч рублей в месяц, чтобы на все хватало, сказал Николай Арефьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Реальные значения инфляции в России в два раза выше официальных и достигают 15%. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. «Не зря Центральный банк держит ключевую ставку на 16% и не хочет ее снижать. Это значит, что у нас и инфляция приблизительно на уровне 15%. Только это скрывается. Потому что ключевая ставка не может держаться в два раза больше, чем официальная инфляция — 7,7%. Так не бывает. Во всем мире они идут на одном уровне. Она на самом деле 15%. Скрывают ее, потому что придется зарплату и пенсии тогда повышать. Идет сейчас обнищание народа», — сказал Николай Арефьев. Какой должна быть зарплата в России Депутат посчитал, какой должна быть зарплата, чтобы при нынешних ценах россиянам хватало на жизнь. «С учетом накопления на квартиру детям, на обучение в высшей школе, на свои старческие болезни сегодня надо получать 100 тысяч рублей в месяц. Потому что с той зарплаты, которой сегодня есть, ничего не накопишь. Это значит, что дети, кроме средней школы, ничего закончить не смогут, в институт они не попадут. Сам ты угробишься, потому что не на что будет купить лекарство. Медицина сегодня практически платная стала. У нас поторопились делать платные образования, платные здравоохранения, а вот насчет зарплаты не подумали», — отметил Арефьев. Россияне не станут богаче Новость по теме Аналитик Разуваев предупредил о росте цен на продукты в России Согласно прогнозу Минэкономразвития, среднемесячная зарплата россиян до вычета НДФЛ превысит 100 000 рублей к 2027 году. В 2024 году заработные платы прибавят почти 10 тысяч по сравнению с прошлым годом и приблизятся к 84 тысячам (+13,6 процента). Арефьев подчеркнул, что эта прибавка не сможет покрыть рост цен в стране. «Да, будет она 100 тысяч, но ее инфляция сожрет всю. Дело в том, что 100-тысячная зарплата нужна людям сегодня. Сейчас, благодаря такой инфляции, люди уже концы с концами не сводят. Средняя зарплата, которая по году вышла в 71 тысячу рублей, только номинальная. Чистые на 30% меньше, минус еще 14% — подоходный налог. Получается там чуть больше 40 тысяч. Это средняя зарплата по стране. И 100-тысячные зарплаты в среднем по Москве. В регионах — 25 тысяч. Как на них прожить, если половину надо отдать за коммуналку? У нас электроэнергия до 9 рублей за киловатт выходит в некоторых регионах. Лекарства неподъемные. Лечения никакого нет», — заключил парламентарий. На заседании 26 апреля Центробанк решил сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых. Согласно прогнозу председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в 2024 году инфляция с последующим ростом цен в России составит от 4,3% до 4,8%. По ее словам, показатель недостаточно замедлился для того, чтобы снижать ключевую ставку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Реальные значения инфляции в России в два раза выше официальных и достигают 15%. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. «Не зря Центральный банк держит ключевую ставку на 16% и не хочет ее снижать. Это значит, что у нас и инфляция приблизительно на уровне 15%. Только это скрывается. Потому что ключевая ставка не может держаться в два раза больше, чем официальная инфляция — 7,7%. Так не бывает. Во всем мире они идут на одном уровне. Она на самом деле 15%. Скрывают ее, потому что придется зарплату и пенсии тогда повышать. Идет сейчас обнищание народа», — сказал Николай Арефьев. Депутат посчитал, какой должна быть зарплата, чтобы при нынешних ценах россиянам хватало на жизнь. «С учетом накопления на квартиру детям, на обучение в высшей школе, на свои старческие болезни сегодня надо получать 100 тысяч рублей в месяц. Потому что с той зарплаты, которой сегодня есть, ничего не накопишь. Это значит, что дети, кроме средней школы, ничего закончить не смогут, в институт они не попадут. Сам ты угробишься, потому что не на что будет купить лекарство. Медицина сегодня практически платная стала. У нас поторопились делать платные образования, платные здравоохранения, а вот насчет зарплаты не подумали», — отметил Арефьев. Согласно прогнозу Минэкономразвития, среднемесячная зарплата россиян до вычета НДФЛ превысит 100 000 рублей к 2027 году. В 2024 году заработные платы прибавят почти 10 тысяч по сравнению с прошлым годом и приблизятся к 84 тысячам (+13,6 процента). Арефьев подчеркнул, что эта прибавка не сможет покрыть рост цен в стране. «Да, будет она 100 тысяч, но ее инфляция сожрет всю. Дело в том, что 100-тысячная зарплата нужна людям сегодня. Сейчас, благодаря такой инфляции, люди уже концы с концами не сводят. Средняя зарплата, которая по году вышла в 71 тысячу рублей, только номинальная. Чистые на 30% меньше, минус еще 14% — подоходный налог. Получается там чуть больше 40 тысяч. Это средняя зарплата по стране. И 100-тысячные зарплаты в среднем по Москве. В регионах — 25 тысяч. Как на них прожить, если половину надо отдать за коммуналку? У нас электроэнергия до 9 рублей за киловатт выходит в некоторых регионах. Лекарства неподъемные. Лечения никакого нет», — заключил парламентарий. На заседании 26 апреля Центробанк решил сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых. Согласно прогнозу председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в 2024 году инфляция с последующим ростом цен в России составит от 4,3% до 4,8%. По ее словам, показатель недостаточно замедлился для того, чтобы снижать ключевую ставку.