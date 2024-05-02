Путин наградил пермяка орденом за заслуги перед отечеством

Путин наградил двух пермяков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил научного руководителя Уральского отделения Российской академии наук из Пермского каря Валерия Матвеенко орденом «За заслуги перед отечеством». Об этом стало известно из указа президента.

«За большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом „За заслуги перед отечеством 3 степени“ Валерия Матвеенко, Пермский край», — сказано в документе. Указ опубликован на сайте на официальном сайте правовых актов.

В этом же документе к награде представлен еще один житель Пермского края. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской федерации» присвоили доценту кафедры Пермского государственного института культуры Павлу Волегову.