Путин наградил пермяка орденом за заслуги перед отечеством

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Путин наградил двух пермяков Фото:

Президент России Владимир Путин наградил научного руководителя Уральского отделения Российской академии наук из Пермского каря Валерия Матвеенко орденом «За заслуги перед отечеством». Об этом стало известно из указа президента.

«За большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом „За заслуги перед отечеством 3 степени“ Валерия Матвеенко, Пермский край», — сказано в документе. Указ опубликован на сайте на официальном сайте правовых актов.

В этом же документе к награде представлен еще один житель Пермского края. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской федерации» присвоили доценту кафедры Пермского государственного института культуры Павлу Волегову.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин наградил научного руководителя Уральского отделения Российской академии наук из Пермского каря Валерия Матвеенко орденом «За заслуги перед отечеством». Об этом стало известно из указа президента. «За большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом „За заслуги перед отечеством 3 степени“ Валерия Матвеенко, Пермский край», — сказано в документе. Указ опубликован на сайте на официальном сайте правовых актов. В этом же документе к награде представлен еще один житель Пермского края. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской федерации» присвоили доценту кафедры Пермского государственного института культуры Павлу Волегову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...