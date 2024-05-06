Пассажиры поезда рассказали, как спасали бойца СВО, которого ранили в Пермском крае

Бойцу СВО, которого в Пермском крае ранил пассажир поезда, помог мобилизованный

06 мая 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Мобилизованный пришел на помощь раненому бойцу СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одним из первых, кто пришел на помощь раненному в поезде Москва — Владивосток бойцу СВО, оказался военнослужащий, который был мобилизован. Он и его супруга в момент инцидента находились в том же вагоне, что и дебошир, напавший на участника спецоперации. Семейная пара рассказала о случившемся сотрудникам полиции. «Я бросился к купе и увидел лежащего на полу парня, которому пассажир хаотично наносит удары ножом. Я крикнул жене бежать за проводницей. Так как ничего из средств самообороны мы не нашли, я взял огнетушитель и мы с другими мужчинами решили открыть его. Но, выдернув чеку, я понял, что огнетушитель пуст. Благо к этому времени подбежал начальник поезда с перцовым баллончиком. Так получилось вытащить пострадавшего, а нападавшего — закрыть в купе», — рассказал мужчина порталу Vladivistok1.ru. В дальнейшем он оказал пострадавшему первую помощь — перевязал раны. Мобилизованным служил в 217-м полку 98-й дивизии ВДВ. Инцидент, в котором военнослужащий получил ножевые ранения, произошел, когда поезд находился в Пермском крае. Участник СВО заступился за проводницу, у которой агрессивный пассажир пытался отобрать ключи, чтобы открыть дверь вагона поезда и сойти с него. Сейчас дебошир находится под стражей. Боец, получивший ранения, продолжит лечение в военном госпитале в Перми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одним из первых, кто пришел на помощь раненному в поезде Москва — Владивосток бойцу СВО, оказался военнослужащий, который был мобилизован. Он и его супруга в момент инцидента находились в том же вагоне, что и дебошир, напавший на участника спецоперации. Семейная пара рассказала о случившемся сотрудникам полиции. «Я бросился к купе и увидел лежащего на полу парня, которому пассажир хаотично наносит удары ножом. Я крикнул жене бежать за проводницей. Так как ничего из средств самообороны мы не нашли, я взял огнетушитель и мы с другими мужчинами решили открыть его. Но, выдернув чеку, я понял, что огнетушитель пуст. Благо к этому времени подбежал начальник поезда с перцовым баллончиком. Так получилось вытащить пострадавшего, а нападавшего — закрыть в купе», — рассказал мужчина порталу Vladivistok1.ru. В дальнейшем он оказал пострадавшему первую помощь — перевязал раны. Мобилизованным служил в 217-м полку 98-й дивизии ВДВ. Инцидент, в котором военнослужащий получил ножевые ранения, произошел, когда поезд находился в Пермском крае. Участник СВО заступился за проводницу, у которой агрессивный пассажир пытался отобрать ключи, чтобы открыть дверь вагона поезда и сойти с него. Сейчас дебошир находится под стражей. Боец, получивший ранения, продолжит лечение в военном госпитале в Перми.