Сорвавшийся с 21 этажа горящей квартиры екатеринбуржец погиб

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На место прибыли несколько бригад спасателей и скорой
На место прибыли несколько бригад спасателей и скорой Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара

Мужчина, сорвавшийся с 21 этажа горящей квартиры, погиб. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе станции скорой помощи в Екатеринбурге.

«Человек, упавший во время пожара, скончался. На данный момент информации о других пострадавших нет», — кратко ответила представитель станции.

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Во время пожара в квартире на 21-м этаже многоэтажки на улице Союзная жильцы были вынуждены вылезать из окон, спасаясь от огня. Один из них повис, держась за край балкона, но сорвался.

Другой участник событий рассказал, что погибший — арендатор квартиры. Якобы накануне трагедии он употреблял наркотики. Всего в жилище проводили время, в том числе и выпивали, четверо людей. Они познакомились друг с другом накануне пожара.

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Мужчина, сорвавшийся с 21 этажа горящей квартиры, погиб. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе станции скорой помощи в Екатеринбурге. «Человек, упавший во время пожара, скончался. На данный момент информации о других пострадавших нет», — кратко ответила представитель станции. Во время пожара в квартире на 21-м этаже многоэтажки на улице Союзная жильцы были вынуждены вылезать из окон, спасаясь от огня. Один из них повис, держась за край балкона, но сорвался. Другой участник событий рассказал, что погибший — арендатор квартиры. Якобы накануне трагедии он употреблял наркотики. Всего в жилище проводили время, в том числе и выпивали, четверо людей. Они познакомились друг с другом накануне пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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