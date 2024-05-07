Сорвавшийся с 21 этажа горящей квартиры екатеринбуржец погиб

07 мая 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Мужчина, сорвавшийся с 21 этажа горящей квартиры, погиб. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе станции скорой помощи в Екатеринбурге. «Человек, упавший во время пожара, скончался. На данный момент информации о других пострадавших нет», — кратко ответила представитель станции. Во время пожара в квартире на 21-м этаже многоэтажки на улице Союзная жильцы были вынуждены вылезать из окон, спасаясь от огня. Один из них повис, держась за край балкона, но сорвался. Другой участник событий рассказал, что погибший — арендатор квартиры. Якобы накануне трагедии он употреблял наркотики. Всего в жилище проводили время, в том числе и выпивали, четверо людей. Они познакомились друг с другом накануне пожара.