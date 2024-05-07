Житель Екатеринбурга, пытавшийся спастись из горящей квартиры на 21 этаже, повиснув на карнизе, смог зацепиться за канат, который ему кинули спасатели, и по нему спустился на этаж ниже. Об этом URA.RU рассказал свидетель происшествия на улице Союзной.
«Спасатель на крыше здания сбросил канат пострадавшему, который вылез в окно и сидел буквально на подоконнике с внешней стороны. Чувак на этом канате спустился на этаж ниже, закрепился там на другом подоконнике. Спустился без страховки, потом пожарный спустил ему какую-то штуку — типа камня, которым тот разбил окно. Он короче влез в чужую квартиру, чтобы спастись», — поделился собеседник.
Пожар по адресу Союзная, 2 начался поздним утром 7 мая. Огонь вспыхнул в квартире на последнем, 21 этаже. Двое жильцов попытались спастись — один вылез на подоконник и ждал помощь спасателей, второй попытался спуститься по веревке с балкона, но сорвался и погиб. Выживший рассказал силовикам, что с хозяином квартиры познакомился накануне в кафе и решил прийти в гости. Тот якобы перед ЧП употреблял наркотики.
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