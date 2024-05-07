Екатеринбуржец спасся из горящей многоэтажки, спустившись по канату к соседям. Фото

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Пожар произошел в квартире на 21 этаже дома на Союзной, 2
Пожар произошел в квартире на 21 этаже дома на Союзной, 2 Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара

Житель Екатеринбурга, пытавшийся спастись из горящей квартиры на 21 этаже, повиснув на карнизе, смог зацепиться за канат, который ему кинули спасатели, и по нему спустился на этаж ниже. Об этом URA.RU рассказал свидетель происшествия на улице Союзной.

«Спасатель на крыше здания сбросил канат пострадавшему, который вылез в окно и сидел буквально на подоконнике с внешней стороны. Чувак на этом канате спустился на этаж ниже, закрепился там на другом подоконнике. Спустился без страховки, потом пожарный спустил ему какую-то штуку — типа камня, которым тот разбил окно. Он короче влез в чужую квартиру, чтобы спастись», — поделился собеседник.

Пожар по адресу Союзная, 2 начался поздним утром 7 мая. Огонь вспыхнул в квартире на последнем, 21 этаже. Двое жильцов попытались спастись — один вылез на подоконник и ждал помощь спасателей, второй попытался спуститься по веревке с балкона, но сорвался и погиб. Выживший рассказал силовикам, что с хозяином квартиры познакомился накануне в кафе и решил прийти в гости. Тот якобы перед ЧП употреблял наркотики.

Спасатели не могли долго проехать из-за припаркованных во дворе машин
Спасатели не могли долго проехать из-за припаркованных во дворе машин
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Житель Екатеринбурга, пытавшийся спастись из горящей квартиры на 21 этаже, повиснув на карнизе, смог зацепиться за канат, который ему кинули спасатели, и по нему спустился на этаж ниже. Об этом URA.RU рассказал свидетель происшествия на улице Союзной. «Спасатель на крыше здания сбросил канат пострадавшему, который вылез в окно и сидел буквально на подоконнике с внешней стороны. Чувак на этом канате спустился на этаж ниже, закрепился там на другом подоконнике. Спустился без страховки, потом пожарный спустил ему какую-то штуку — типа камня, которым тот разбил окно. Он короче влез в чужую квартиру, чтобы спастись», — поделился собеседник. Пожар по адресу Союзная, 2 начался поздним утром 7 мая. Огонь вспыхнул в квартире на последнем, 21 этаже. Двое жильцов попытались спастись — один вылез на подоконник и ждал помощь спасателей, второй попытался спуститься по веревке с балкона, но сорвался и погиб. Выживший рассказал силовикам, что с хозяином квартиры познакомился накануне в кафе и решил прийти в гости. Тот якобы перед ЧП употреблял наркотики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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