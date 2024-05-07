Путин дал россиянам главное обещание

Путин пообещал оправдать доверие россиян

07 мая 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Путин дал россиянам обещание, что сделает все от него возможное Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Президент России Владимир Путин дал гражданам страны обещание оправдать их доверие. Речь о выполнении всех обязательств, прописанных в Конституции. Об он заявил в ходе своей инаугурации. «Буду делать все необходимое все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности. От общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей сегодня, по сути, мы держим ответ», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что перед предками стояли «недоступные высоты», они на первое место ставили Родину, знали, что достичь результатов можно только вместе. «Они создали мировую державу. Наше Отечество добилось таких триумфов, которые вдохновляют нас. Сегодня мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным», — сказал Путин, добавив, что россияне — великий народ, а «вместе мы победим». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин дал гражданам страны обещание оправдать их доверие. Речь о выполнении всех обязательств, прописанных в Конституции. Об он заявил в ходе своей инаугурации. «Буду делать все необходимое все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности. От общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей сегодня, по сути, мы держим ответ», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что перед предками стояли «недоступные высоты», они на первое место ставили Родину, знали, что достичь результатов можно только вместе. «Они создали мировую державу. Наше Отечество добилось таких триумфов, которые вдохновляют нас. Сегодня мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным», — сказал Путин, добавив, что россияне — великий народ, а «вместе мы победим».