Екатеринбуржец, сорвавшийся с горящей высотки, подавал признаки жизни. Фото

07 мая 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Мужчина упал с 21 этажа и приземлился на крышу магазина Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара Екатеринбуржец, сорвавшийся с балкона горящей многоэтажки на Союзной, 2, после падения некоторое время подавал признаки жизни. Врачи пытались спасти его, но не успели, сообщил источник URA.RU в медицинских кругах. «Когда мужчина упал, то еще какое-то время подавал признаки жизни. Поэтому бригада врачей погрузила его в машину и пыталась спасти. Но уже было поздно, к сожалению. Он скончался на месте происшествия», — рассказал собеседник агентства. Информацию о смерти мужчины подтвердили в региональном минздраве. Огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже пару часов назад. Двое мужчин, пытаясь спастись, вылезли на балкон и окно. Один из них сорвался, второго — спасли. Ему с крыши подали пожарный рукав, благодаря которому он встал на кондиционер, разбил окно другой квартиры и залез в нее. После этого выжившего опросили полицейские. Он признался, что познакомился с погибшим только вчера. Они вместе распивали спиртное. По его словам, выпавший до трагедии якобы употреблял наркотические вещества. Причина пожара пока неизвестна. Всю информацию о ЧП URA.RU собирает в отдельном сюжете. Пожар вспыхнул днем 7 мая в доме №2 на Союзной Фото: Илья Московец © URA.RU На месте работали пожарные и врачи Фото: Илья Московец © URA.RU Выжившего мужчину увезли в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец, сорвавшийся с балкона горящей многоэтажки на Союзной, 2, после падения некоторое время подавал признаки жизни. Врачи пытались спасти его, но не успели, сообщил источник URA.RU в медицинских кругах. «Когда мужчина упал, то еще какое-то время подавал признаки жизни. Поэтому бригада врачей погрузила его в машину и пыталась спасти. Но уже было поздно, к сожалению. Он скончался на месте происшествия», — рассказал собеседник агентства. Информацию о смерти мужчины подтвердили в региональном минздраве. Огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже пару часов назад. Двое мужчин, пытаясь спастись, вылезли на балкон и окно. Один из них сорвался, второго — спасли. Ему с крыши подали пожарный рукав, благодаря которому он встал на кондиционер, разбил окно другой квартиры и залез в нее. После этого выжившего опросили полицейские. Он признался, что познакомился с погибшим только вчера. Они вместе распивали спиртное. По его словам, выпавший до трагедии якобы употреблял наркотические вещества. Причина пожара пока неизвестна. Всю информацию о ЧП URA.RU собирает в отдельном сюжете.