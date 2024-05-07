Екатеринбуржец, сорвавшийся с горящей высотки, подавал признаки жизни. Фото

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Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург
Мужчина упал с 21 этажа и приземлился на крышу магазина Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара

Екатеринбуржец, сорвавшийся с балкона горящей многоэтажки на Союзной, 2, после падения некоторое время подавал признаки жизни. Врачи пытались спасти его, но не успели, сообщил источник URA.RU в медицинских кругах.

«Когда мужчина упал, то еще какое-то время подавал признаки жизни. Поэтому бригада врачей погрузила его в машину и пыталась спасти. Но уже было поздно, к сожалению. Он скончался на месте происшествия», — рассказал собеседник агентства. Информацию о смерти мужчины подтвердили в региональном минздраве.

Огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже пару часов назад. Двое мужчин, пытаясь спастись, вылезли на балкон и окно. Один из них сорвался, второго — спасли. Ему с крыши подали пожарный рукав, благодаря которому он встал на кондиционер, разбил окно другой квартиры и залез в нее.

После этого выжившего опросили полицейские. Он признался, что познакомился с погибшим только вчера. Они вместе распивали спиртное. По его словам, выпавший до трагедии якобы употреблял наркотические вещества. Причина пожара пока неизвестна. Всю информацию о ЧП URA.RU собирает в отдельном сюжете.

Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург
Пожар вспыхнул днем 7 мая в доме №2 на Союзной
Фото:
Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург
На месте работали пожарные и врачи
Фото:
Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург
Выжившего мужчину увезли в больницу
Фото:

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Екатеринбуржец, сорвавшийся с балкона горящей многоэтажки на Союзной, 2, после падения некоторое время подавал признаки жизни. Врачи пытались спасти его, но не успели, сообщил источник URA.RU в медицинских кругах. «Когда мужчина упал, то еще какое-то время подавал признаки жизни. Поэтому бригада врачей погрузила его в машину и пыталась спасти. Но уже было поздно, к сожалению. Он скончался на месте происшествия», — рассказал собеседник агентства. Информацию о смерти мужчины подтвердили в региональном минздраве. Огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже пару часов назад. Двое мужчин, пытаясь спастись, вылезли на балкон и окно. Один из них сорвался, второго — спасли. Ему с крыши подали пожарный рукав, благодаря которому он встал на кондиционер, разбил окно другой квартиры и залез в нее. После этого выжившего опросили полицейские. Он признался, что познакомился с погибшим только вчера. Они вместе распивали спиртное. По его словам, выпавший до трагедии якобы употреблял наркотические вещества. Причина пожара пока неизвестна. Всю информацию о ЧП URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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