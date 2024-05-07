Жители ХМАО едут лечить зубы в Тюмень

07 мая 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Жители Югры все чаще едут за стоматологической помощью в Тюмень и другие регионы страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Югры все чаще едут за стоматологической помощью в Тюмень и другие регионы страны. О преимуществах медицинского туризма корреспонденту URA.RU рассказала жительница Нижневартовска. «В последнее время из-за резкого скачка цен в стоматологиях города, мы всей семьей нашли альтернативу — едем в отпуск к родственникам в Тюмень и заодно все там лечим зубы. У нас уже и семейный доктор там есть. Записываемся заранее на прием и за две недели пролечиваем все кариесы и прочие недуги. Муж недавно поставил имплант — вышло дешевле чуть ли не в два раза, чем в Нижневартовске», — поделилась вартовчанка с URA.RU. Подобными историями поделились жители Сургута в родительском чате. «А мы каждый год в Дагестане лечим по несколько зубов, заранее записываемся. В беременность ухудшилось их состояние», — рассказывает югорчанка Зульфия. В беседе ее поддержали рассказами о поездках в Тюмень и Омск ради лечения зубов «оптом». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Югры все чаще едут за стоматологической помощью в Тюмень и другие регионы страны. О преимуществах медицинского туризма корреспонденту URA.RU рассказала жительница Нижневартовска. «В последнее время из-за резкого скачка цен в стоматологиях города, мы всей семьей нашли альтернативу — едем в отпуск к родственникам в Тюмень и заодно все там лечим зубы. У нас уже и семейный доктор там есть. Записываемся заранее на прием и за две недели пролечиваем все кариесы и прочие недуги. Муж недавно поставил имплант — вышло дешевле чуть ли не в два раза, чем в Нижневартовске», — поделилась вартовчанка с URA.RU. Подобными историями поделились жители Сургута в родительском чате. «А мы каждый год в Дагестане лечим по несколько зубов, заранее записываемся. В беременность ухудшилось их состояние», — рассказывает югорчанка Зульфия. В беседе ее поддержали рассказами о поездках в Тюмень и Омск ради лечения зубов «оптом».