Экономика Промышленность Суд Петербурга запретил BBL Company продолжать спор с «Газпром экспортом» 08 мая 2024 в 12:35 Размер текста - 17 + Суд запретил BBL Company продолжать спор с «Газпром экспортом» в Нидерландах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» против Balgzand Bacton Line (BBL) Company (Нидерланды), запретив последней продолжать арбитражные разбирательства в Нидерландском арбитражном институте. Об этом следует из материалов дела. «Информация о принятом судебном акте — удовлетворить заявление», — говорится в карточке дела на портале «Электронное правосудие». Судебное разбирательство касается запрета на продолжение спора BBL Company с «Газпром экспортом» в Нидерландском арбитраже. В исковых требованиях также содержится пункт о возможном взыскании «денежной суммы» в пользу «Газпром экспорта», если решение российской стороны не будет выполнено. Отношения между «Газпромом» и N.V. Nederlandse Gasunie установлены комплексным соглашением 2007 года, в рамках которого регулируются вопросы сотрудничества в проектах Nord Stream и BBL. Открытые данные указывают, что компания Balgzand Bacton Line (BBL) Company занимается управлением морским газопроводом BBL, который обеспечивает транспортировку газа между Нидерландами и Великобританией. Капитал BBL Company распределен между тремя акционерами: Gasunie владеет большинством акций (60%), в то время как E.On Ruhrgas и Fluxys делят оставшиеся акции поровну (по 20%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» против Balgzand Bacton Line (BBL) Company (Нидерланды), запретив последней продолжать арбитражные разбирательства в Нидерландском арбитражном институте. Об этом следует из материалов дела. «Информация о принятом судебном акте — удовлетворить заявление», — говорится в карточке дела на портале «Электронное правосудие». Судебное разбирательство касается запрета на продолжение спора BBL Company с «Газпром экспортом» в Нидерландском арбитраже. В исковых требованиях также содержится пункт о возможном взыскании «денежной суммы» в пользу «Газпром экспорта», если решение российской стороны не будет выполнено. Отношения между «Газпромом» и N.V. Nederlandse Gasunie установлены комплексным соглашением 2007 года, в рамках которого регулируются вопросы сотрудничества в проектах Nord Stream и BBL. Открытые данные указывают, что компания Balgzand Bacton Line (BBL) Company занимается управлением морским газопроводом BBL, который обеспечивает транспортировку газа между Нидерландами и Великобританией. Капитал BBL Company распределен между тремя акционерами: Gasunie владеет большинством акций (60%), в то время как E.On Ruhrgas и Fluxys делят оставшиеся акции поровну (по 20%). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям