В ХМАО на строительство спортивных и культурных объектов выделили миллионы рублей

На строительство спортивного комплекса в Нефтеюганске выделили 542,4 млн рублей

В Нефтеюганске построят спортивный комплекс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ХМАО выдели дополнительные деньги на строительство культурных объектов в регионе. Например, на многофункциональный спортивный комплекс в Нефтеюганске направят 542,4 миллиона рублей. Об этом сообщило правительство региона.

«Внесены изменения в окружную государственную программу „Строительство“. В частности, на строительство сельского дома культуры в Горноправдинске дополнительно выделены 124,9 миллиона рублей, на строительство многофункционального спортивного комплекса в Нефтеюганске — 542,4 миллиона рублей, на проектирование Няганского театра юного зрителя — 11,9 миллиона рублей», — написало правительство на официальном сайте.

В городах округа в 2024 году должны построить целый ряд крупных социальных объектов, а также увеличить объемы ввода жилья. Одной из крупнейших локаций в Нижневартовске станет бульвар на набережной Оби. Кроме того, построится дворец боевых искусств в Сургуте. О том, чего ждать югорчанам и какими стройками запомнится уходящий год в материале URA.RU.