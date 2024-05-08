08 мая 2024

В ХМАО на строительство спортивных и культурных объектов выделили миллионы рублей

На строительство спортивного комплекса в Нефтеюганске выделили 542,4 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии спортивного комплекса «Динамо». Челябинск, спортсмены, тренировка, тайский бокс
В Нефтеюганске построят спортивный комплекс Фото:

Власти ХМАО выдели дополнительные деньги на строительство культурных объектов в регионе. Например, на многофункциональный спортивный комплекс в Нефтеюганске направят 542,4 миллиона рублей. Об этом сообщило правительство региона.

«Внесены изменения в окружную государственную программу „Строительство“. В частности, на строительство сельского дома культуры в Горноправдинске дополнительно выделены 124,9 миллиона рублей, на строительство многофункционального спортивного комплекса в Нефтеюганске — 542,4 миллиона рублей, на проектирование Няганского театра юного зрителя — 11,9 миллиона рублей», — написало правительство на официальном сайте.

В городах округа в 2024 году должны построить целый ряд крупных социальных объектов, а также увеличить объемы ввода жилья. Одной из крупнейших локаций в Нижневартовске станет бульвар на набережной Оби. Кроме того, построится дворец боевых искусств в Сургуте. О том, чего ждать югорчанам и какими стройками запомнится уходящий год в материале URA.RU.

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Власти ХМАО выдели дополнительные деньги на строительство культурных объектов в регионе. Например, на многофункциональный спортивный комплекс в Нефтеюганске направят 542,4 миллиона рублей. Об этом сообщило правительство региона. «Внесены изменения в окружную государственную программу „Строительство“. В частности, на строительство сельского дома культуры в Горноправдинске дополнительно выделены 124,9 миллиона рублей, на строительство многофункционального спортивного комплекса в Нефтеюганске — 542,4 миллиона рублей, на проектирование Няганского театра юного зрителя — 11,9 миллиона рублей», — написало правительство на официальном сайте. В городах округа в 2024 году должны построить целый ряд крупных социальных объектов, а также увеличить объемы ввода жилья. Одной из крупнейших локаций в Нижневартовске станет бульвар на набережной Оби. Кроме того, построится дворец боевых искусств в Сургуте. О том, чего ждать югорчанам и какими стройками запомнится уходящий год в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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