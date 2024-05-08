Куйвашев пожелал свердловским ветеранам крепкого духа и бодрости в День победы. Видео

09 мая 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область является опорным краем державы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем Победы. Ветеранам и труженикам тыла он пожелал крепкого духа, сил и бодрости. Видеообращение главы региона появилось в telegram-канале департамента информационной политики области. «Дорогие земляки, уважаемые участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, поздравляю вас с Днем Победы! Сколько бы не минули с победного мая 1945 года, мы всегда будем помнить о бессмертном подвиге наших отцом, дедов и прадедов: о мужестве, стойкости героев фронта и тыла, о тех, кто принес мир на нашу землю. <…> Сегодня с особым чувством хочу обратиться к нашим дорогим ветеранам. Мы все в неоплатном долгу перед вам. Тепло наших сердец всегда обращение к вам, пусть наша бесконечная благодарность укрепит ваш дух, наполнит бодростью и силой», — сказал Куйвашев. Он отметил, что Свердловская область является опорным краем державы. «Уральцы бережно хранят традиции, заложенные поколением победителей. Наши предприятия стабильно работают и дают необходимую продукцию. Уральская молодежь воспитывается в духе гражданственности и патриотизма», — добавил Куйвашев. День Победы в Екатеринбурге в этом году проходит с ограничениями: не будет фейерверка, торжественный парад смогут увидеть не все, в нескольких района до 14 часов нельзя купить алкоголь. За ходом мероприятий в столице Урала URA.RU следит в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем Победы. Ветеранам и труженикам тыла он пожелал крепкого духа, сил и бодрости. Видеообращение главы региона появилось в telegram-канале департамента информационной политики области. «Дорогие земляки, уважаемые участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, поздравляю вас с Днем Победы! Сколько бы не минули с победного мая 1945 года, мы всегда будем помнить о бессмертном подвиге наших отцом, дедов и прадедов: о мужестве, стойкости героев фронта и тыла, о тех, кто принес мир на нашу землю. <…> Сегодня с особым чувством хочу обратиться к нашим дорогим ветеранам. Мы все в неоплатном долгу перед вам. Тепло наших сердец всегда обращение к вам, пусть наша бесконечная благодарность укрепит ваш дух, наполнит бодростью и силой», — сказал Куйвашев. Он отметил, что Свердловская область является опорным краем державы. «Уральцы бережно хранят традиции, заложенные поколением победителей. Наши предприятия стабильно работают и дают необходимую продукцию. Уральская молодежь воспитывается в духе гражданственности и патриотизма», — добавил Куйвашев. День Победы в Екатеринбурге в этом году проходит с ограничениями: не будет фейерверка, торжественный парад смогут увидеть не все, в нескольких района до 14 часов нельзя купить алкоголь. За ходом мероприятий в столице Урала URA.RU следит в режиме онлайн.