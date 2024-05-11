Чем известен экс-губернатор Пермского края Решетников, которому Мишустин предложил пост главы минэка

Максим Решетников был губернатором Пермского края с 2017 по 2020 год

12 мая 2024 в 09:05 Размер текста - 17 +

Максим Решетников был губернатором Пермского края с 2017 по 2020 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Максим Решетников пришел в Правительство РФ на пост главы экономического развития в 2020 году. До этого он был и губернатором Пермского края, и состоял в команде мэра Москвы Сергея Собянина. URA.RU рассказывает о предложении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, чем известен Решетников и как он проявил себя на должности главы родного региона. Жизнь Максима Решетникова Максим Решетников родился в Перми 11 июля 1979 года. Он окончил пермскую физико-математическую гимназию №?17, а в альбоме своего классного руководителя на выпускном вечере подписался «От будущего премьера». Решетников окончил Пермский государственный университет сразу по двум специальностям — «экономист-математик» и «лингвист-переводчик». Политическая карьера В 21 год Максим Решетников начал работать в администрации Пермской области, меняя различные должности, и спустя шесть лет дорос до поста первого замруководителя администрации губернатора. Позже он ненадолго оказался в правительстве РФ, работая с 2007 по 2009 годы в министерстве регионального развития. В 30 лет Решетников вошел в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронатом президента России. В это же время он полгода возглавлял администрацию губернатора Пермского края Олега Чиркунова. Должность губернатора Пермского края В 2017 году Решетников указом президента РФ Владимира Путина был назначен врио губернатора Пермского края. В сентябре он выиграл выборы, набрав более 82% голосов. Под руководством Максима Решетникова правительство Пермского края добилось исполнения регионального бюджета в 2018—2019 годах с профицитом — в последний раз такой показатель достигался в 2008 году. В Перми Решетников проводил транспортную реформу с отказом от троллейбусов и занимался ликвидацией ларьков в городе. При нем произошел и конфликт с дирижером Теодором Курентзисом, который ушел с поста худрука театра оперы и балета. В это же время прекратил свое существование футбольный клуб «Амкар» из-за отказа властей выделять дополнительные средства из бюджета. Команда Собянина В 2009 году Максима Решетникова назначили директором департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления аппарата правительства РФ, которым на тот момент руководил Сергей Собянин. Вслед за ним Решетников перешел на работу в правительство Москвы, и с 2010 по 2012 год был первым замруководителя аппарата мэра и столичного правительства. Предложение Мишустина О том, что Михаил Мишустин предложил кандидатуру Решетникова на пост главы минэка, сообщалось на сайте кабмина РФ. Премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы России предложения по составу нового правительства, согласно которым свои посты, как предполагается, сохранит и экс-губернатор Пермского края. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Максим Решетников пришел в Правительство РФ на пост главы экономического развития в 2020 году. До этого он был и губернатором Пермского края, и состоял в команде мэра Москвы Сергея Собянина. URA.RU рассказывает о предложении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, чем известен Решетников и как он проявил себя на должности главы родного региона. Максим Решетников родился в Перми 11 июля 1979 года. Он окончил пермскую физико-математическую гимназию №?17, а в альбоме своего классного руководителя на выпускном вечере подписался «От будущего премьера». Решетников окончил Пермский государственный университет сразу по двум специальностям — «экономист-математик» и «лингвист-переводчик». В 21 год Максим Решетников начал работать в администрации Пермской области, меняя различные должности, и спустя шесть лет дорос до поста первого замруководителя администрации губернатора. Позже он ненадолго оказался в правительстве РФ, работая с 2007 по 2009 годы в министерстве регионального развития. В 30 лет Решетников вошел в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронатом президента России. В это же время он полгода возглавлял администрацию губернатора Пермского края Олега Чиркунова. В 2017 году Решетников указом президента РФ Владимира Путина был назначен врио губернатора Пермского края. В сентябре он выиграл выборы, набрав более 82% голосов. Под руководством Максима Решетникова правительство Пермского края добилось исполнения регионального бюджета в 2018—2019 годах с профицитом — в последний раз такой показатель достигался в 2008 году. В Перми Решетников проводил транспортную реформу с отказом от троллейбусов и занимался ликвидацией ларьков в городе. При нем произошел и конфликт с дирижером Теодором Курентзисом, который ушел с поста худрука театра оперы и балета. В это же время прекратил свое существование футбольный клуб «Амкар» из-за отказа властей выделять дополнительные средства из бюджета. В 2009 году Максима Решетникова назначили директором департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления аппарата правительства РФ, которым на тот момент руководил Сергей Собянин. Вслед за ним Решетников перешел на работу в правительство Москвы, и с 2010 по 2012 год был первым замруководителя аппарата мэра и столичного правительства. О том, что Михаил Мишустин предложил кандидатуру Решетникова на пост главы минэка, сообщалось на сайте кабмина РФ. Премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы России предложения по составу нового правительства, согласно которым свои посты, как предполагается, сохранит и экс-губернатор Пермского края.