В сети появились кадры первых секунд после прилета ракеты по дому в Белгороде. Видео

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Прямое попадание в ТЦ в Калининском районе Донецка. Донецк, ДНР, мчс, обрушение, последствия, спасатели, прилет, разбор завалов, разрушения, обстрел
Предположительно, атака была совершена с помощью «Ольхи» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Местные жители опубликовали видео с первыми минутами после попадания снаряда в жилой дом в Белгороде. Ролик опубликовал telegram-канал «Белгород №1».

Очевидец снимает вид из балкона. На ролике видно, что окна выбиты ударной волной, а за ними виден только дым и сигнализацию машин.

Ранее Белгород был атакован, предположительно, ракетой «Ольха» ВСУ. Сообщается, что атака пришлась по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал подъезда.

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Местные жители опубликовали видео с первыми минутами после попадания снаряда в жилой дом в Белгороде. Ролик опубликовал telegram-канал «Белгород №1». Очевидец снимает вид из балкона. На ролике видно, что окна выбиты ударной волной, а за ними виден только дым и сигнализацию машин. Ранее Белгород был атакован, предположительно, ракетой «Ольха» ВСУ. Сообщается, что атака пришлась по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал подъезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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