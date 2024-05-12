Предположительно, атака была совершена с помощью «Ольхи» (архивное фото)
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Местные жители опубликовали видео с первыми минутами после попадания снаряда в жилой дом в Белгороде. Ролик опубликовал telegram-канал «Белгород №1».
Очевидец снимает вид из балкона. На ролике видно, что окна выбиты ударной волной, а за ними виден только дым и сигнализацию машин.
Ранее Белгород был атакован, предположительно, ракетой «Ольха» ВСУ. Сообщается, что атака пришлась по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал подъезда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.