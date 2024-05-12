В сети появились кадры первых секунд после прилета ракеты по дому в Белгороде. Видео

12 мая 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Предположительно, атака была совершена с помощью «Ольхи» (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Местные жители опубликовали видео с первыми минутами после попадания снаряда в жилой дом в Белгороде. Ролик опубликовал telegram-канал «Белгород №1». Очевидец снимает вид из балкона. На ролике видно, что окна выбиты ударной волной, а за ними виден только дым и сигнализацию машин. Ранее Белгород был атакован, предположительно, ракетой «Ольха» ВСУ. Сообщается, что атака пришлась по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал подъезда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Местные жители опубликовали видео с первыми минутами после попадания снаряда в жилой дом в Белгороде. Ролик опубликовал telegram-канал «Белгород №1». Очевидец снимает вид из балкона. На ролике видно, что окна выбиты ударной волной, а за ними виден только дым и сигнализацию машин. Ранее Белгород был атакован, предположительно, ракетой «Ольха» ВСУ. Сообщается, что атака пришлась по второму этажу жилого дома, после чего произошел обвал подъезда.