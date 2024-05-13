В ХМАО жители пожаловались на подтопления на кладбище в Радоницу. Фото

14 мая 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

В ХМАО жители пожаловались на подтопления на кладбище в Радоницу Фото: Анна Майорова © URA.RU Часть кладбища Нижневартовска затопило из-за таяния снега. О том, что в Радоницу, день поминовения усопших, к могилам невозможно подойти, вартовчане рассказали в соцсетях. «Вот так обстоят дела на нашем кладбище. 86 квадратов — просто бассейн. Не смогли дойти до могилы. Прошу принять меры», — написал аноним в городском паблике «ВКонтакте» «ЧП [в] Нижневартовске». Жители города в комментариях высказали негодование по поводу бездействия властей города в преддверии поминального дня. Коммунальщики сообщили URA.RU, что дело в резком таянии снега. «В основном, в проходах вода скапливается, но есть и затопленные сектора, на которые течет вода с дороги. Мы откачивать начали еще с прошлой недели, и сейчас там техника вовсю работает», — прокомментировал начальник ПРЭТ-3 Максим Коростелев. Подтопление кладбища в Нижневартовске «ЧП [в] Нижневартовске» . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Часть кладбища Нижневартовска затопило из-за таяния снега. О том, что в Радоницу, день поминовения усопших, к могилам невозможно подойти, вартовчане рассказали в соцсетях. «Вот так обстоят дела на нашем кладбище. 86 квадратов — просто бассейн. Не смогли дойти до могилы. Прошу принять меры», — написал аноним в городском паблике «ВКонтакте» «ЧП [в] Нижневартовске». Жители города в комментариях высказали негодование по поводу бездействия властей города в преддверии поминального дня. Коммунальщики сообщили URA.RU, что дело в резком таянии снега. «В основном, в проходах вода скапливается, но есть и затопленные сектора, на которые течет вода с дороги. Мы откачивать начали еще с прошлой недели, и сейчас там техника вовсю работает», — прокомментировал начальник ПРЭТ-3 Максим Коростелев.