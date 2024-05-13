Часть кладбища Нижневартовска затопило из-за таяния снега. О том, что в Радоницу, день поминовения усопших, к могилам невозможно подойти, вартовчане рассказали в соцсетях.
«Вот так обстоят дела на нашем кладбище. 86 квадратов — просто бассейн. Не смогли дойти до могилы. Прошу принять меры», — написал аноним в городском паблике «ВКонтакте» «ЧП [в] Нижневартовске». Жители города в комментариях высказали негодование по поводу бездействия властей города в преддверии поминального дня.
Коммунальщики сообщили URA.RU, что дело в резком таянии снега. «В основном, в проходах вода скапливается, но есть и затопленные сектора, на которые течет вода с дороги. Мы откачивать начали еще с прошлой недели, и сейчас там техника вовсю работает», — прокомментировал начальник ПРЭТ-3 Максим Коростелев.
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