13 мая 2024

В ХМАО жители пожаловались на подтопления на кладбище в Радоницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленные могилы на Широкореченском кладбище. Екатеринбург, кладбище, грязь, затопленные могилы, потоп
В ХМАО жители пожаловались на подтопления на кладбище в Радоницу Фото:

Часть кладбища Нижневартовска затопило из-за таяния снега. О том, что в Радоницу, день поминовения усопших, к могилам невозможно подойти, вартовчане рассказали в соцсетях.

«Вот так обстоят дела на нашем кладбище. 86 квадратов — просто бассейн. Не смогли дойти до могилы. Прошу принять меры», — написал аноним в городском паблике «ВКонтакте» «ЧП [в] Нижневартовске». Жители города в комментариях высказали негодование по поводу бездействия властей города в преддверии поминального дня.

Коммунальщики сообщили URA.RU, что дело в резком таянии снега. «В основном, в проходах вода скапливается, но есть и затопленные сектора, на которые течет вода с дороги. Мы откачивать начали еще с прошлой недели, и сейчас там техника вовсю работает», — прокомментировал начальник ПРЭТ-3 Максим Коростелев.

Подтопление кладбища в Нижневартовске
Подтопление кладбища в Нижневартовске
Фото:

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Часть кладбища Нижневартовска затопило из-за таяния снега. О том, что в Радоницу, день поминовения усопших, к могилам невозможно подойти, вартовчане рассказали в соцсетях. «Вот так обстоят дела на нашем кладбище. 86 квадратов — просто бассейн. Не смогли дойти до могилы. Прошу принять меры», — написал аноним в городском паблике «ВКонтакте» «ЧП [в] Нижневартовске». Жители города в комментариях высказали негодование по поводу бездействия властей города в преддверии поминального дня. Коммунальщики сообщили URA.RU, что дело в резком таянии снега. «В основном, в проходах вода скапливается, но есть и затопленные сектора, на которые течет вода с дороги. Мы откачивать начали еще с прошлой недели, и сейчас там техника вовсю работает», — прокомментировал начальник ПРЭТ-3 Максим Коростелев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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