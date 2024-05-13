В ХМАО трое вымогателей похитили и избили человека, требуя миллион рублей

Подозреваемые в вымогательстве заключены под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция Нижневартовского района ХМАО задержала трех жителей, которые под предлогом несуществующего долга в миллион рублей похитили и избили мужчину, а затем отняли его автомобиль. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«В апреле 2024 года сообщники, находясь в кафе, напали на жителя города Покачи 1982 года рождения. Избив мужчину, они стали требовать от него возврата несуществующего долга в размере одного миллиона рублей», — сообщает «Полиция Югры».

Когда потерпевший отказался отдать вымогателям деньги, они продолжили его избивать, затем похитили и перевезли в гаражный кооператив. Там они забрали у югорчанина автомобиль Opel стоимостью более 1,2 миллиона рублей. Иномарку злоумышленники продали.

«Подозреваемые в данных преступлениях были задержаны полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии. По местам их проживания оперативники провели обыски и изъяли автомобиль иностранного производства представительского класса, пять сотовых телефонов, нож, пневматический пистолет, четыре патрона к травматическому оружию и мачете», — сообщает «Полиция Югры». В отношении нападавших возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Вымогательство». Они заключены под стражу.