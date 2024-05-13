13 мая 2024

Полиция ХМАО задержала рэкетиров, которые избили человека и отняли его автомобиль. Видео

В ХМАО трое вымогателей похитили и избили человека, требуя миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, спецсредства, задержание
Подозреваемые в вымогательстве заключены под стражу Фото:

Полиция Нижневартовского района ХМАО задержала трех жителей, которые под предлогом несуществующего долга в миллион рублей похитили и избили мужчину, а затем отняли его автомобиль. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«В апреле 2024 года сообщники, находясь в кафе, напали на жителя города Покачи 1982 года рождения. Избив мужчину, они стали требовать от него возврата несуществующего долга в размере одного миллиона рублей», — сообщает «Полиция Югры».

Когда потерпевший отказался отдать вымогателям деньги, они продолжили его избивать, затем похитили и перевезли в гаражный кооператив. Там они забрали у югорчанина автомобиль Opel стоимостью более 1,2 миллиона рублей. Иномарку злоумышленники продали.

«Подозреваемые в данных преступлениях были задержаны полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии. По местам их проживания оперативники провели обыски и изъяли автомобиль иностранного производства представительского класса, пять сотовых телефонов, нож, пневматический пистолет, четыре патрона к травматическому оружию и мачете», — сообщает «Полиция Югры». В отношении нападавших возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Вымогательство». Они заключены под стражу.

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Полиция Нижневартовского района ХМАО задержала трех жителей, которые под предлогом несуществующего долга в миллион рублей похитили и избили мужчину, а затем отняли его автомобиль. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «В апреле 2024 года сообщники, находясь в кафе, напали на жителя города Покачи 1982 года рождения. Избив мужчину, они стали требовать от него возврата несуществующего долга в размере одного миллиона рублей», — сообщает «Полиция Югры». Когда потерпевший отказался отдать вымогателям деньги, они продолжили его избивать, затем похитили и перевезли в гаражный кооператив. Там они забрали у югорчанина автомобиль Opel стоимостью более 1,2 миллиона рублей. Иномарку злоумышленники продали. «Подозреваемые в данных преступлениях были задержаны полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии. По местам их проживания оперативники провели обыски и изъяли автомобиль иностранного производства представительского класса, пять сотовых телефонов, нож, пневматический пистолет, четыре патрона к травматическому оружию и мачете», — сообщает «Полиция Югры». В отношении нападавших возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Вымогательство». Они заключены под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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