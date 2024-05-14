14 мая 2024

Судимый екатеринбуржец украл из секс-шопа фаллоимитатор

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина украл фаллоимитатор для продажи
Мужчина украл фаллоимитатор для продажи Фото:

В Екатеринбурге ранее судимый 44-летний мужчина украл из секс-шопа на улице Крауля фаллоимитатор. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Сотрудники отдела полиции № 9 установили личность и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1980 года рождения», — следует из сообщения. Мужчина пояснил, что украденное продал.

На екатеринбуржца завели уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Сейчас он находится под стражей.

Еще один секс-шоп подвергся налету на улице Малышева. Там девушка вместе со своим парнем похитили мастурбаторы. Владельцы магазина обратились в полицию и заявили, что это уже четвертое ограбление в их торговой точке.

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В Екатеринбурге ранее судимый 44-летний мужчина украл из секс-шопа на улице Крауля фаллоимитатор. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Сотрудники отдела полиции № 9 установили личность и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1980 года рождения», — следует из сообщения. Мужчина пояснил, что украденное продал. На екатеринбуржца завели уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Сейчас он находится под стражей. Еще один секс-шоп подвергся налету на улице Малышева. Там девушка вместе со своим парнем похитили мастурбаторы. Владельцы магазина обратились в полицию и заявили, что это уже четвертое ограбление в их торговой точке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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