Судимый екатеринбуржец украл из секс-шопа фаллоимитатор

В Екатеринбурге ранее судимый 44-летний мужчина украл из секс-шопа на улице Крауля фаллоимитатор. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Сотрудники отдела полиции № 9 установили личность и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1980 года рождения», — следует из сообщения. Мужчина пояснил, что украденное продал.
На екатеринбуржца завели уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Сейчас он находится под стражей.
Еще один секс-шоп подвергся налету на улице Малышева. Там девушка вместе со своим парнем похитили мастурбаторы. Владельцы магазина обратились в полицию и заявили, что это уже четвертое ограбление в их торговой точке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!