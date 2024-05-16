16 мая 2024

В Екатеринбурге парк у «Динамо» отдадут королеве хоррора и критикам

В Екатеринбурге анонсировали литературную программу фестиваля «Движение»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация книги Марины Голубицкой "Два писателя, или Ключи от чердака" в книжном магазине Пиотровский, чтение, книга
Помимо встреч с писателями, гости смогут побывать на книжной ярмарке и лекциях Фото:

Автор книги «Петровы в гриппе и вокруг него» и «Оккультрегер» Алексей Сальников, королева русского хоррора Дарья Бобылева, драматург Николай Коляда и другие писатели станут участниками литературного фестиваля «Литоцикл» в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение», рассказали URA.RU организаторы.

«Литературный фестиваль „Литоцикл“, как часть фестиваля „Движение“, состоится 8 и 9 июня с 12 до 18 часов в парке спорткомплекса „Динамо“. В трех павильонах и на открытых площадках перед ними выступят российские и уральские писатели, критики, культурные деятели, пройдут мастер-классы и развлекательные программы для детей и взрослых», — пояснили в пресс-службе.

На площадке будет работать книжная ярмарка, пройдут познавательно-развлекательная программа, шоу косплееров, игры на свежем воздухе, а литературные критики проведут паблик-ток, где расскажут о книгах, на которые не стоит тратить время. В течение двух дней встречи с читателями проведут Шамиль Идиатуллин, Павел Крусанов, Сергей Носов, Евгения Сафонова и мэтр автостопа Антон Кротов. Алексей Сальников проведет презентацию нового романа, а Николай Коляда — автограф-сессию.

На 9 июня запланирована программа от фестиваля гик-культуры «ГикКон» — мастер-класс по рисованию персонажей от художника издательства Bubble Валентина Поткина, лекция от Алексея Горбута, иллюстратора, работавшего над комиксами «Майор Гром 1939». Также эксперты комикс-индустрии проведут паблик-ток на тему «Как не потеряться в мультивселенной комиксов».

Фестиваль «Движение» впервые пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня. Для зрителей подготовлены чемпионат по шахматам, кинопоказы, лекции, гастрофест, концерты групп «Обе Две», OTYKEN, «Ундервуд» и другие развлечения. Организаторы рассчитывают, что фестиваль мотоспорта станет ежегодным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автор книги «Петровы в гриппе и вокруг него» и «Оккультрегер» Алексей Сальников, королева русского хоррора Дарья Бобылева, драматург Николай Коляда и другие писатели станут участниками литературного фестиваля «Литоцикл» в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение», рассказали URA.RU организаторы. «Литературный фестиваль „Литоцикл“, как часть фестиваля „Движение“, состоится 8 и 9 июня с 12 до 18 часов в парке спорткомплекса „Динамо“. В трех павильонах и на открытых площадках перед ними выступят российские и уральские писатели, критики, культурные деятели, пройдут мастер-классы и развлекательные программы для детей и взрослых», — пояснили в пресс-службе. На площадке будет работать книжная ярмарка, пройдут познавательно-развлекательная программа, шоу косплееров, игры на свежем воздухе, а литературные критики проведут паблик-ток, где расскажут о книгах, на которые не стоит тратить время. В течение двух дней встречи с читателями проведут Шамиль Идиатуллин, Павел Крусанов, Сергей Носов, Евгения Сафонова и мэтр автостопа Антон Кротов. Алексей Сальников проведет презентацию нового романа, а Николай Коляда — автограф-сессию. На 9 июня запланирована программа от фестиваля гик-культуры «ГикКон» — мастер-класс по рисованию персонажей от художника издательства Bubble Валентина Поткина, лекция от Алексея Горбута, иллюстратора, работавшего над комиксами «Майор Гром 1939». Также эксперты комикс-индустрии проведут паблик-ток на тему «Как не потеряться в мультивселенной комиксов». Фестиваль «Движение» впервые пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня. Для зрителей подготовлены чемпионат по шахматам, кинопоказы, лекции, гастрофест, концерты групп «Обе Две», OTYKEN, «Ундервуд» и другие развлечения. Организаторы рассчитывают, что фестиваль мотоспорта станет ежегодным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...