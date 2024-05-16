В Екатеринбурге у «Ночи музыки» появился конкурент из Суздали

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» может стать ежегодным, но все зависит от того, будет ли успешно первое мероприятие в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Но в перспективе событие может стать визиткой карточкой Урала — подобно "Ночи музыки", когда в столице Урала работает множество развлекательных площадок. Об этом заявил идеолог "Движения", создатель главного блюз-фестиваля РФ в Суздале Максим Привезенцев.
"Мы пока предварительно проговорили о том, чтобы делать "Движение" три года. Но по осени считают цыплят, поэтому наша задача сейчас сделать первый фестиваль. У меня большой опыт проведения фестивалей в рамках Суздаля, но "Движение" более масштабный: он включает большее количество культурных мероприятий. Плюс для меня это все-таки новая территория, на которой надо быть крайне деликатным", — сказал Привезенцев журналистам в Музее истории Екатеринбурга на презентации выставки о первых мотоциклистах Урала.
«Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня. В программу фестиваля включены водное шоу, литературный фестиваль, чемпионат по шахматам, фестиваль сапбордов, кинопоказы лекции, выставки, гастрофест, показательные выступления спортсменов на мотоциклах.
Также пройдут концерты. Например, на самом большом в мире БелАЗе в Музейном комплексе выступят группы OTYKEN, «Ундервуд», EASY DIZZY и «Обе Две».
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