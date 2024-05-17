Где челябинцы чаще всего покупают частные дома и коттеджи. Фото

Самые востребованные участки под Челябинском продаются по 500 рублей за сотку

17 мая 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Из-за высокого спроса цены на хорошие земли в Сосновском районе выросли до 300-500 тысяч за сотку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Самым популярным для покупки дачи под Челябинском является Кременкульское направление в Сосновском районе. Из-за высокого спроса цены на данные земли выросли до 300-500 тысяч за сотку, но и это не останавливает покупателей. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «По спросу наиболее востребовано сейчас Кременкульское направление, спрос на него не угасает, и там сейчас я считаю, продавцы завышают цены. Те участки, которые, нам казалось за 300-500 тысяч рублей не продать никогда, продаются. При этом недвижимость, построенную там, можно также быстро продать», — сообщила Шатрукова. При этом купить самые дешевые участки под коттеджи под Челябинском можно в 10-30 километрах от города. В топ-3 вошли земли, распложенные в Чебаркульском районе у озера Сугояк. Их стоимость составляет от 50 до 150 тысяч рублей за сотку. Сосновский район, территория озера большой Кременкуль Скрин: Кременкульское поселение, Сосновский район Из-за высокого спроса цены на данные земли выросли до 300-500 тысяч за сотку, но и это не останавливает покупателей Скрин: сайт «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самым популярным для покупки дачи под Челябинском является Кременкульское направление в Сосновском районе. Из-за высокого спроса цены на данные земли выросли до 300-500 тысяч за сотку, но и это не останавливает покупателей. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «По спросу наиболее востребовано сейчас Кременкульское направление, спрос на него не угасает, и там сейчас я считаю, продавцы завышают цены. Те участки, которые, нам казалось за 300-500 тысяч рублей не продать никогда, продаются. При этом недвижимость, построенную там, можно также быстро продать», — сообщила Шатрукова. При этом купить самые дешевые участки под коттеджи под Челябинском можно в 10-30 километрах от города. В топ-3 вошли земли, распложенные в Чебаркульском районе у озера Сугояк. Их стоимость составляет от 50 до 150 тысяч рублей за сотку.