Самым популярным для покупки дачи под Челябинском является Кременкульское направление в Сосновском районе. Из-за высокого спроса цены на данные земли выросли до 300-500 тысяч за сотку, но и это не останавливает покупателей. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«По спросу наиболее востребовано сейчас Кременкульское направление, спрос на него не угасает, и там сейчас я считаю, продавцы завышают цены. Те участки, которые, нам казалось за 300-500 тысяч рублей не продать никогда, продаются. При этом недвижимость, построенную там, можно также быстро продать», — сообщила Шатрукова.
При этом купить самые дешевые участки под коттеджи под Челябинском можно в 10-30 километрах от города. В топ-3 вошли земли, распложенные в Чебаркульском районе у озера Сугояк. Их стоимость составляет от 50 до 150 тысяч рублей за сотку.
Сосновский район, территория озера большой Кременкуль
Скрин: Кременкульское поселение, Сосновский район
Из-за высокого спроса цены на данные земли выросли до 300-500 тысяч за сотку, но и это не останавливает покупателей
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Самым популярным для покупки дачи под Челябинском является Кременкульское направление в Сосновском районе. Из-за высокого спроса цены на данные земли выросли до 300-500 тысяч за сотку, но и это не останавливает покупателей. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «По спросу наиболее востребовано сейчас Кременкульское направление, спрос на него не угасает, и там сейчас я считаю, продавцы завышают цены. Те участки, которые, нам казалось за 300-500 тысяч рублей не продать никогда, продаются. При этом недвижимость, построенную там, можно также быстро продать», — сообщила Шатрукова. При этом купить самые дешевые участки под коттеджи под Челябинском можно в 10-30 километрах от города. В топ-3 вошли земли, распложенные в Чебаркульском районе у озера Сугояк. Их стоимость составляет от 50 до 150 тысяч рублей за сотку.