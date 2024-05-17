Где челябинцы чаще всего покупают частные дома и коттеджи. Фото

Самые востребованные участки под Челябинском продаются по 500 рублей за сотку
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Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, лэп, место под застройку, просека, кетовский район, лесной массив
Из-за высокого спроса цены на  хорошие земли в Сосновском районе выросли до 300-500 тысяч за сотку Фото:

Самым популярным для покупки дачи под Челябинском является Кременкульское направление в Сосновском районе. Из-за высокого спроса цены на данные земли выросли до 300-500 тысяч за сотку, но и это не останавливает покупателей. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«По спросу наиболее востребовано сейчас Кременкульское направление, спрос на него не угасает, и там сейчас я считаю, продавцы завышают цены. Те участки, которые, нам казалось за 300-500 тысяч рублей не продать никогда, продаются. При этом недвижимость, построенную там, можно также быстро продать», — сообщила Шатрукова.

При этом купить самые дешевые участки под коттеджи под Челябинском можно в 10-30 километрах от города. В топ-3 вошли земли, распложенные в Чебаркульском районе у озера Сугояк. Их стоимость составляет от 50 до 150 тысяч рублей за сотку.

Сосновский район, территория озера большой Кременкуль
Сосновский район, территория озера большой Кременкуль
Из-за высокого спроса цены на данные земли выросли до 300-500 тысяч за сотку, но и это не останавливает покупателей
Из-за высокого спроса цены на данные земли выросли до 300-500 тысяч за сотку, но и это не останавливает покупателей

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Самым популярным для покупки дачи под Челябинском является Кременкульское направление в Сосновском районе. Из-за высокого спроса цены на данные земли выросли до 300-500 тысяч за сотку, но и это не останавливает покупателей. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «По спросу наиболее востребовано сейчас Кременкульское направление, спрос на него не угасает, и там сейчас я считаю, продавцы завышают цены. Те участки, которые, нам казалось за 300-500 тысяч рублей не продать никогда, продаются. При этом недвижимость, построенную там, можно также быстро продать», — сообщила Шатрукова. При этом купить самые дешевые участки под коттеджи под Челябинском можно в 10-30 километрах от города. В топ-3 вошли земли, распложенные в Чебаркульском районе у озера Сугояк. Их стоимость составляет от 50 до 150 тысяч рублей за сотку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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