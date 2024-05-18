Бастрыкин заинтересовался делом екатеринбуржца, зарезавшего бывшую сожительницу

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Инцидент произошел 18 мая на Уралмаше (архивное фото)
Инцидент произошел 18 мая на Уралмаше (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту убийства в Екатеринбурге. По данным следствия, мужчина зарезал свою бывшую сожительницу. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ (убийство).

Инцидент произошел 18 мая в 12 часов на Уралмаше. Там Сергей Зуев зарезал свою бывшую сожительницу. По предварительным данным, произошло это на почве ревности. Погибшую звали Анна Кашина, ей было 30 лет. У нее осталась девятилетняя дочь. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы. Подробнее об этой истории - в сюжете URA.RU.

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Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту убийства в Екатеринбурге. По данным следствия, мужчина зарезал свою бывшую сожительницу. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ (убийство). Инцидент произошел 18 мая в 12 часов на Уралмаше. Там Сергей Зуев зарезал свою бывшую сожительницу. По предварительным данным, произошло это на почве ревности. Погибшую звали Анна Кашина, ей было 30 лет. У нее осталась девятилетняя дочь. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы. Подробнее об этой истории - в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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