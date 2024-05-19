Екатеринбуржца, зарезавшего девушку на Уралмаше, проверят на вменяемость

Сергея Зуева, обвиняемого в убийстве 30-летней сотрудницы «Сбера» Анны Кашиной, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены экспертизы. Допрошенный в качестве обвиняемого фигурант признал вину частично. В отношении него планируется провести судебную психиатрическую экспертизу», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». Скоро Зуеву изберут меру пресечения.
Убийство на ул. Победы, 36 на Уралмаше произошло днем 18 мая. По предварительным данным, Зуев, поругавшись с Кашиной, выхватил нож и нанес несколько ударов. От ударов девушка скончалась на месте. Зуев сбежал с места преступления, но оперативно был задержан полицейскими. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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