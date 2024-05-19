19 мая 2024

Екатеринбуржца, зарезавшего девушку на Уралмаше, проверят на вменяемость

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Обвиняемый частично признал вину Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу

Сергея Зуева, обвиняемого в убийстве 30-летней сотрудницы «Сбера» Анны Кашиной, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены экспертизы. Допрошенный в качестве обвиняемого фигурант признал вину частично. В отношении него планируется провести судебную психиатрическую экспертизу», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». Скоро Зуеву изберут меру пресечения.

Убийство на ул. Победы, 36 на Уралмаше произошло днем 18 мая. По предварительным данным, Зуев, поругавшись с Кашиной, выхватил нож и нанес несколько ударов. От ударов девушка скончалась на месте. Зуев сбежал с места преступления, но оперативно был задержан полицейскими. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Сергея Зуева, обвиняемого в убийстве 30-летней сотрудницы «Сбера» Анны Кашиной, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены экспертизы. Допрошенный в качестве обвиняемого фигурант признал вину частично. В отношении него планируется провести судебную психиатрическую экспертизу», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». Скоро Зуеву изберут меру пресечения. Убийство на ул. Победы, 36 на Уралмаше произошло днем 18 мая. По предварительным данным, Зуев, поругавшись с Кашиной, выхватил нож и нанес несколько ударов. От ударов девушка скончалась на месте. Зуев сбежал с места преступления, но оперативно был задержан полицейскими. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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