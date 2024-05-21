В Екатеринбурге охотники создадут крупнейший музей природы с 1000 чучел

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Уральский фестиваль «Ночь музыки» (Ural Music Night). Екатеринбург, гринвич, чучела диких животных
Где расположится музей природы, пока непонятно (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге может появиться огромный музей природы с чучелами животных, которых добыли на охоте. Об этом рассказал трофейный охотник, председатель Совета директоров Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич.

«Есть идея сформировать музей природы, потому что общее количество экспонатов — более 1000. Это надо где-то размещать, чтобы это был достойный музей. Наверное, он будет первым в России», — Мазуркевич.

Бесплатная выставка охотничьих трофеев из России, Азии, Австралии, Южной и Северной Америки, Африки и Новой Зеландии откроется в Екатеринбурге 23 мая. На ней будут представлены не только чучела, но и, например, стол с ногами слона вместо ножек или светильник из лося.

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В Екатеринбурге может появиться огромный музей природы с чучелами животных, которых добыли на охоте. Об этом рассказал трофейный охотник, председатель Совета директоров Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич. «Есть идея сформировать музей природы, потому что общее количество экспонатов — более 1000. Это надо где-то размещать, чтобы это был достойный музей. Наверное, он будет первым в России», — Мазуркевич. Бесплатная выставка охотничьих трофеев из России, Азии, Австралии, Южной и Северной Америки, Африки и Новой Зеландии откроется в Екатеринбурге 23 мая. На ней будут представлены не только чучела, но и, например, стол с ногами слона вместо ножек или светильник из лося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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