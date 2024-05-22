Челябинск вошел в топ-10 городов России с самым большим числом микроквартир

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ЖК Amundsen. Екатеринбург, картина, тарелки, гостинная, обеденная зона, окно, кухня, квартира-студия
В Челябинске доля квартир площадью до 28 квадратных метров составляет 20,3% среди однушек и квартир-студий Фото:

Челябинск оказался на седьмом месте в рейтинге городов-миллионников с самой большой долей микроквартир среди студий и однушек. В мегаполисе доля квартир площадью менее 28 квадратных метров среди студий и однокомнатных квартир составляет 20,3%, сообщается на портале о недвижимости.

«Стали известны города-миллионники с самой большой долей микроквартир среди студий и однушек. Челябинск в рейтинге занимает седьмое место. Там продается 20,3% компактных квартир площадью до 28 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале «Замгубернатора».

Как отметил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов, на фоне роста цен на жилую недвижимость за последние несколько лет в Челябинске, как и в целом по России, средняя площадь квартир заметно уменьшилась. Это связано с популярностью европланировок, где меньше неиспользующихся квадратных метров по сравнению с планировками старого типа.

Также аналитик спрогнозировал, что при повышении процентов по ипотечным кредитам интерес к небольшим квартирам будет только расти. Тенденция будет прослеживаться как со стороны тех, кто не сможет себе позволить сразу приобрести более просторное жилье, так и среди тех, кто решит сдавать небольшие квартиры в аренду.

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Челябинск оказался на седьмом месте в рейтинге городов-миллионников с самой большой долей микроквартир среди студий и однушек. В мегаполисе доля квартир площадью менее 28 квадратных метров среди студий и однокомнатных квартир составляет 20,3%, сообщается на портале о недвижимости. «Стали известны города-миллионники с самой большой долей микроквартир среди студий и однушек. Челябинск в рейтинге занимает седьмое место. Там продается 20,3% компактных квартир площадью до 28 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале «Замгубернатора». Как отметил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов, на фоне роста цен на жилую недвижимость за последние несколько лет в Челябинске, как и в целом по России, средняя площадь квартир заметно уменьшилась. Это связано с популярностью европланировок, где меньше неиспользующихся квадратных метров по сравнению с планировками старого типа. Также аналитик спрогнозировал, что при повышении процентов по ипотечным кредитам интерес к небольшим квартирам будет только расти. Тенденция будет прослеживаться как со стороны тех, кто не сможет себе позволить сразу приобрести более просторное жилье, так и среди тех, кто решит сдавать небольшие квартиры в аренду.
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