Челябинск вошел в топ-10 городов России с самым большим числом микроквартир

Челябинск оказался на седьмом месте в рейтинге городов-миллионников с самой большой долей микроквартир среди студий и однушек. В мегаполисе доля квартир площадью менее 28 квадратных метров среди студий и однокомнатных квартир составляет 20,3%, сообщается на портале о недвижимости.
«Стали известны города-миллионники с самой большой долей микроквартир среди студий и однушек. Челябинск в рейтинге занимает седьмое место. Там продается 20,3% компактных квартир площадью до 28 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале «Замгубернатора».
Как отметил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов, на фоне роста цен на жилую недвижимость за последние несколько лет в Челябинске, как и в целом по России, средняя площадь квартир заметно уменьшилась. Это связано с популярностью европланировок, где меньше неиспользующихся квадратных метров по сравнению с планировками старого типа.
Также аналитик спрогнозировал, что при повышении процентов по ипотечным кредитам интерес к небольшим квартирам будет только расти. Тенденция будет прослеживаться как со стороны тех, кто не сможет себе позволить сразу приобрести более просторное жилье, так и среди тех, кто решит сдавать небольшие квартиры в аренду.
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